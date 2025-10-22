Gipuzkoa y Bizkaia lideran la renta media por habitante en toda España

Euskadi sigue siendo la autonomía con mayores rentas netas por persona con 18.885 euros, según señaló ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en ... su Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Los datos mantienen a la sociedad vasca con los mayores ingresos por habitante después de registrar un crecimiento en el último año del 8,16% y muy por encima de los 15.036 euros de la media nacional. Le siguen, como viene siendo habitual, Madrid, con 18.142 euros de renta neta media, Cataluña (16.461) y Navarra (16.423).

Los datos evidencian una realidad económica que, gracias al peso de la industria, ha permitido generar unas pensiones más altas y unos sueldos que también están en posiciones de liderazgo. Suma también la cultura financiera que hace que Euskadi tenga un capital de ahorro que supera los 90.000 millones. Y es que la inversión por ciudadano vasco es el doble que la media nacional, según los datos de Inverco. Otra de las claves estadísticas que beneficia al País Vasco es una población más reducida y con un crecimiento muy reducido.

El estudio sobre las rentas netas elaborado por el INE, y que se corresponde a 2023, muestra una revalorización interanual muy por encima de la media española. El incremento de la renta media de los vascos fue del 8,16%, más que el que 6,9% del conjunto del país o el 5,9% de Madrid. Y es que, en revalorización, Euskadi se situó en la quinta posición evidenciando los acuerdos salariales entre empresas y sindicatos justo un año después del 2022, cuando la inflación escaló a niveles récord firmando meses, como los de verano, con un crecimiento del 10%.

Además, el elevado régimen de ingresos se mantiene extendido de forma generalizada. Así lo demuestra el hecho de que nueve de cada diez municipios vascos tengan unos ingresos netos medios superiores a los 16.112 euros, lo que el INE califica como 'rentas altas'. Analizando por ciudadanos, el 65,9% de los vascos percibe una renta que está también por encima de esa cifra.

Getxo y Loiu, en cabeza

Por municipios, entre los quince con mayores rentas por habitante se cuelan dos vascos. Son los vizcaínos de Getxo, en octava posición, y el de Loiu, que entra en el número quince. Los vecinos del primero presentan unos ingresos netos de 24.626 euros al año, mientras que los del segundo alcanzan 23.159 euros. El municipio de España con los vecinos de más renta es Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 30.524, seguido de Matadepera en Barcelona.

La frontera de la riqueza

Lo que sí se hace más evidente es la brecha entre el norte y sur de España con diferencias abismales entre unos municipios y otros. Mientras que los datos del País Vasco demuestran un sólido nivel de riqueza con ese 91% de los municipios con habitantes con 'rentas altas', no hay prácticamente ninguno en Murcia, ni en Andalucía, ni en Extremadura. Más bien al revés: el 91% de los municipios de la Región de Murcia, el 83% de los de Andalucía y el 81% en Extremadura lo conforman habitantes con la renta neta anual más baja, por debajo de 12.500 euros al año.

La distribución de la riqueza rompe el país en dos realidades. La renta media por persona, que está por encima de los 15.000 euros en el conjunto de España, se duplica hasta esos 30.524 de Pozuelo de Alarcón y, de la lista de los 15 municipios con mayor renta, todos están en Madrid, Barcelona y Bizkaia.

En frente, cuatro de los cinco ayuntamientos con las rentas más bajas están en Andalucía Iznalloz, en Granada (8.399 euros); El Palmar de Troya, en Sevilla (8.688 euros); Huesa, en Jaén (8.825 euros) y Albuñol, en Granada (8.839 euros). El ranking lo completa Chozas de Canales, en Toledo, con una media de 8.922 euros por persona. Dicho de otra forma, de los 15 municipios de menor renta media, doce se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y uno en Toledo.

Para realizar este estudio, el INE ha recabado datos de la Agencia Tributaria y de las Haciendas forales. Y es que es en la declaración del IRPF donde los ciudadanos se retratan al declarar los ingresos percibidos en cada ejercicio.