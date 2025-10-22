El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La playa de la Concha en San Sebastián, uno de los municipios con la renta media más alta. Félix Morquecho

Gipuzkoa y Bizkaia lideran la renta media por habitante en toda España

Álava se queda en la cuarta posición por detrás de Madrid, en un país en el que la riqueza ahonda su división entre norte y sur

Lucas Irigoyen y E. Martínez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:42

Euskadi sigue siendo la autonomía con mayores rentas netas por persona con 18.885 euros, según señaló ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en ... su Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Los datos mantienen a la sociedad vasca con los mayores ingresos por habitante después de registrar un crecimiento en el último año del 8,16% y muy por encima de los 15.036 euros de la media nacional. Le siguen, como viene siendo habitual, Madrid, con 18.142 euros de renta neta media, Cataluña (16.461) y Navarra (16.423).

