Gestamp dice que una mayor reducción de emisiones lastra a la industria europea de automoción Francisco Riberas. El presidente ejecutivo de la compañía, Francisco Riberas, cuestiona la forma en la que se está atribuyendo al sector de la automoción la responsabilidad de todas las emisiones de CO2 CARMEN LARRAKOETXEA Miércoles, 17 octubre 2018

El presidente ejecutivo del grupo Gestamp, Francisco Riberas, considera que se está penalizando en exceso al sector del autómovil con las políticas de reducción de emisiones de CO2, frente a otras actividades que también generan emisiones y esto afecta a la propia competitividad del sector. En este contexto, indicó que el debate que se está produciendo en el seno de la UE para reducirlas aún mas, entre un 35% y un 45% el nivel de emisiones para 2025 y 2030, advirtió que puede provocar «un problema de competitividad para la industria de automoción a nivel europeo».

«Se está hablando de que para los años 2025 y 2030 el objetivo es reducir entre un 30-40%, lo cual supone una transformación industrial absolutamente bestial y seguramente, sino se produce una adecuación al mismo ritmo en todas las partes del mundo, seguramente será un problema de competitividad para la industria de automoción a nivel europeo», manifestó en el transcurso de una conferencia organizada por Deusto Forum.

El grupo Gestamp es uno de líderes del sector de componentes de automoción que tiene 107 plantas productivas repartidas por 21 países, da empleo directo a unas 41.000 personas y el pasado año facturó más de 8.200 millones.

Riberas cuestionó la forma en que se está atribuyendo al sector de la automoción «la responsabilidad mundial de todas las emisiones de CO2, cosa que es claramente mentira», pero que es algo contra lo que parece que no se puede luchar «porque es lo que la sociedad ha comprado, que el problema de las emisiones son los coches y eso ya es difícilmente rebatible». De cualquier forma, el presidente ejecutivo del grupo Gestamp especificó que el tipo de motorizaciones que lleven los vehículos, a ellos como grupo, no les influye directamente en su negocio, ya que tienen su producción centrada en elementos de carrocería, chasis, refuerzos estructurales, etc. Además ahora también han tomado posiciones en las cajas para soporte de las baterías para coches eléctricos, baterías que son muy pesadas.

Tendencia del mercado

Por lo que se refiere a las tendencias del mercado, además del reto tecnológico que han asumido tanto los fabricantes de vehículos, como los proveedores tecnológicos de primer nivel como Gestamp, es la necesidad de reducir el peso de los vehículos, mejorar su seguridad y al mismo tiempo reducir sus costes. Ambos tres factores, especificó, se logran con el desarrollo tecnológico, por lo que las inversiones en I+D y en innovación han de ser constantes. En este contexto, explico que como los grandes fabricantes se van a tener que centrar en los desarrollos tecnológicos relacionados con la conectividad, la electrificación y los coches autónomos, el mercado para los fabricantes de componentes va a crecer y cada vez van a asumir un mayor peso sobre la fabricación de los vehículos. «El crecimiento de nuestro mercado a diez años será de un 50%, en el que nosotros tenemos una posición, a nivel de liderazgo global, para poder ser capaces de tomar al menos un 25% de ese crecimiento».

Desde el punto de vista global, Riberas remarcó que pesar de las polémicas sobre los aranceles y las predicciones económicas pesimistas, lo cierto es que la producción de automóviles a nivel mundial va a seguir creciendo de forma estable y continuada, pero lo que cambiará es la geografía de la producción hacia Asia, ya que China llegará a concentrar el 30% de la producción mundial, mientras que en los países occidentales se irá reduciendo el mercado y la producción.