Todos los gastos, ¿Cuánto gasto?

El gasto en pensiones ha subido en agosto un 4,86% para alcanzar un nuevo récord mensual que se sitúa ahora en 9.218 millones de euros. Un récord que no será longevo, pues pronto será superado. Por otra parte, y tras las subidas generales y el pago de los atrasos, etc., ayer conocimos la subida efectuada a las pensiones de viudedad. ¿Es coherente? No sé. ¿Algo que objetar? Nada, en absoluto. Ya le he comentado en más de una ocasión que considero que, en este país, las pensiones mínimas son demasiado bajas y las máximas demasiado elevadas. Demasiado elevadas, claro, para el tamaño de nuestro PIB y para la situación de nuestro mercado laboral. La tasa de sustitución -es la que mide el porcentaje que supone la primera pensión cobrada, sobre el último salario devengado-, es más elevada que en Alemania. Y eso carece de sentido.

Por ello, hace tiempo que renuncié a debatir el tema del gasto social y del Estado del Bienestar caso por caso, situación por situación. Si hablamos de una viuda desvalida que cobra una pensión ridícula, ¿Quién se atrevería a oponerse a que cobre más dinero y mejore su vida? Si te ponen delante de una mujer inmigrante, sin nada a lo que agarrarse, salvo a su hijo pequeño y desnutrido, ¿Quién puede negarle una sanidad completa? Si te hablan de un parado con grandes cargas familiares que no cobra ninguna asistencia, ¿Quién es tan insensible como para dejarle tirado?

Vale, pero también es imprescindible hablar del conjunto del gasto social, de su acomodo en nuestras cuentas públicas y de su relación con la riqueza generada. No por ánimo de recortar derechos porque sí y cercenar ayudas por capricho, sino por espíritu de sostenibilidad. Para asegurarnos de que perviva en el tiempo.

Este gobierno ha decidido enchufar el sistema de pensiones a los presupuestos de tal manera que complementen las cotizaciones que son, manifiesta y perdurablemente, me temo, insuficientes. Tampoco me parece mal. Las dudas me asaltan cuando se plantean nuevas figuras impositivas y nuevos aprietes de las ya en vigor sin una previa reflexión desapasionada y desideologizada. Sin medir sus efectos, ni calcular sus impactos sobre la actividad.

Siempre se olvida que, puesto ante la obligación, impuesta por decreto, de subir los salarios, las cotizaciones y pagar más impuestos, un empresario puede optar, sencillamente, por no contratar o por reducir su actividad o por trasladarla a otro lugar. ¿Quién y por qué podría impedírselo? Ya sabe, si le parece mal, puede usted sustituirle en su función social. Estaríamos todos encantados.