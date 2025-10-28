El gasto en pensiones crece más de un 5% en el último año y supera los 950 millones en Euskadi

El número de cotizantes crece en Euskadi y también lo hace el coste de las pensiones. En el último año su gasto ha crecido un ... 5% y este octubre ha superado por primera vez -sin contar los meses con paga extra- los 950 millones de euros. Sube con el empuje de las jubilaciones que, pese a experimentar un retraso en la edad para recibir esta prestación contributiva -en Euskadi roza ya los 65 años de media, frente a los 64,2 de hace cinco años-, ha sumado casi 5.000 nuevos retirados (un 1,24% más). Su cifra se acerca cada vez más hacia los 400.000. Actualmente son 392.668.

Según recogen los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes, el pago de las jubilaciones en Euskadi ha supuesto este mes 722 millones de euros, 36 millones más que hace un año (sube un 5,27%), gracias también al crecimiento de las retribuciones. Pese al rechazo que recibió el pasado mes la iniciativa legislativa popular presentada por el movimiento de pensionistas, que pedía un complemento para igualar las prestaciones más bajas al salario mínimo interprofesional (SMI), la media de las jubilaciones vascas sigue encabezando el listado de toda España. Marca este mes los 1.839 euros frente a los 1.510 fijados a nivel estatal (un 4,3% más que hace un año).

Aunque el sistema dista mucho de ser sostenible con la brecha creciente entre lo que cobran quienes se incorporan al trabajo y las cotizaciones acumuladas por los retirados, el número total de pensionistas sube un 1% -pasan de 524.300 en octubre de 2024 a los 530.000 actuales-, unas cifras equivalentes al número de afiliados a la Seguridad Social que se han incorporado en el último año en Euskadi. Según los datos de septiembre, los más recientes por el momento, estos crecieron también un 1% al pasar de los 1.007.000 personas a las 1.018.000.

Jubilaciones demoradas

A las pensiones de jubilación les siguen las de viudedad -uno de los colectivos que más reclamaban la equiparación de las prestaciones mínimas al SMI). Las 133.000 vascas que reciben esta prestación -son mayoritariamente mujeres- cobraron de media 1.130 euros este mes. Por su parte, los 43.000 que reciben la de incapacidad permanente ingresaron 1.536, los casi 16.000 de orfandad 635 euros y los 2.000 de favor de familiares, 993.

En toda España la Seguridad Social abonó 10,4 millones de pensiones, con una nómina que alcanza los 13.675 millones de euros. La pensión media del sistema alcanzó los 1.315 euros, contando todas las prestaciones contributivas. Además, el Ministerio que dirige Elma Saiz señaló un incremento en las jubilaciones demoradas, que representan ya el 11,2% de todas las nuevas altas, frente al 4,8% que se daban en 2019, mientras que las anticipadas han caído un 13,1% por ciento en estos seis años. Actualmente, a nivel estatal, la media de retiro está en los 65,3 años.