Avelino Gómez

El gasto en pensiones crece más de un 5% en el último año y supera los 950 millones en Euskadi

El número de jubilados se acerca a los 400.000 pese a retrasarse la edad de retiro que roza ya los 65 años

Sergio Llamas

Martes, 28 de octubre 2025, 10:12

El número de cotizantes crece en Euskadi y también lo hace el coste de las pensiones. En el último año su gasto ha crecido un ... 5% y este octubre ha superado por primera vez -sin contar los meses con paga extra- los 950 millones de euros. Sube con el empuje de las jubilaciones que, pese a experimentar un retraso en la edad para recibir esta prestación contributiva -en Euskadi roza ya los 65 años de media, frente a los 64,2 de hace cinco años-, ha sumado casi 5.000 nuevos retirados (un 1,24% más). Su cifra se acerca cada vez más hacia los 400.000. Actualmente son 392.668.

