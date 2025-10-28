El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obras de la Línea 5 en Usansolo. Maika Salguero

Este es el gasto por áreas de las Cuentas vascas: las que más suben y las que bajan

Octavio Igea | Andrea Cimadevilla | Terry Basterra | Alba Cárcamo | Iñigo Fernández de Lucio | Jon Garay | Sergio Llamas

Martes, 28 de octubre 2025, 12:25

Comenta

Aunque será durante los próximos días cuando el anteproyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno vasco pueda desgranarse, una vez que el documento sea ... remitido al Parlamento para que los grupos puedan estudiarlo, hoy martes se han dado a conocer las grandes cifras y las líneas generales de cada departamento. Vivienda, Ciencia y Universidades y Seguridad son las áreas que más incrementarán su gasto de cara al año que viene, mientras que 5 de las 16 carteras tendrán menos dinero disponible: Hacienda y Finanzas; Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; Bienestar, Juventud y Reto Demográfico; Turismo, Comercio y Consumo, y Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Estas son algunas pinceladas de cada área.

