Este es el gasto por áreas de las Cuentas vascas: las que más suben y las que bajan

Aunque será durante los próximos días cuando el anteproyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno vasco pueda desgranarse, una vez que el documento sea ... remitido al Parlamento para que los grupos puedan estudiarlo, hoy martes se han dado a conocer las grandes cifras y las líneas generales de cada departamento. Vivienda, Ciencia y Universidades y Seguridad son las áreas que más incrementarán su gasto de cara al año que viene, mientras que 5 de las 16 carteras tendrán menos dinero disponible: Hacienda y Finanzas; Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; Bienestar, Juventud y Reto Demográfico; Turismo, Comercio y Consumo, y Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Estas son algunas pinceladas de cada área.

Vivienda El área que más sube

Lo avanzó el lehendakari, Imanol Pradales, el pasado viernes. El presupuesto destinado al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana será el que más engorde el próximo año. El Gobierno vasco destinará 482,2 millones de euros, un 6,8% más que el ejercicio anterior, para dar respuesta a la que es la principal preocupación de la ciudadanía vasca.

Buena parte de este monto, en concreto 394 millones, el 80% de las cuentas totales, se lo lleva al programa de vivienda. Esto es, las ayudas y la promoción y construcción de nuevos inmuebles, algo determinante para responder a las necesidades de las más de 100.000 personas que están inscritas en Etxebide en busca de un piso asequible. Según el Proyecto de Presupuestos presentado este martes, 33,4 millones se inyectarán en la edificación de 225 alojamientos dotacionales para jóvenes; 35,2 en levantar 788 pisos protegidos por parte de Visesa; 50,4 millones en la compra de 602 pisos por parte de Alokabide y 35,7 en impulsar 700 alquileres asequibles, una modalidad de VPO que ofrece a los constructores la posibilidad de recibir una subvención de 50.000 euros por piso a cambio de destinar el inmueble a alquileres baratos.

Por otro lado, Bizigune, el programa de captación de pisos vacíos, aumentará su presupuesto en 9 millones de euros (hasta los 50,2) para «mejorar el canon a los propietarios y aumentar el parque de pisos», mientras que Gaztelagun experimentará un crecimiento del 15,2% pasando de 25 a 28 millones. El objetivo es aumentar el número de beneficiarios hasta los 9.500. También se destinarán 3 millones para el programa de alquiler seguro.

Sanidad Absorbe uno de cada tres euros

Salud, con 5.327,6 millones de euros, será un año más el área que absorba la mayor porción de las Cuentas de Euskadi para el próximo año. A este departamento el Gobierno vasco destinará uno de cada tres euros de sus Presupuestos, mismo porcentaje que el pasado ejercicio. Entrando al detalle el incremento de los fondos para el 2026 será de 208 millones, un 4,1% más, misma subida que reflejan las Cuentas del Gobierno vasco para el año entrante. Sin embargo el aumento para Salud es 7 millones menor que la subida fijada para el 2024 y 41 millones inferior al último aumento aprobado por el Ejecutivo de Urkullu para esta consejería.

¿Y en qué se van a invertir estos 5.327 millones? La mayor parte (4.276) se destinarán a mantener el funcionamiento de Osakidetza. Y dentro de esta cantidad dos de cada tres euros se dedicarán a sufragar los gastos de personal de los cerca de 45.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública vasca. Salud reserva además 202 millones para financiar las obras de construcción y modernización de las infraestructuras sanitarias. La construcción del nuevo edificio de consultas externas de Basurto es una de las actuaciones que se beneficiarán de esa partida.

Seguridad Mejoras para la Ertzaintza

El Departamento de Seguridad es uno de los tres cuyo Presupuesto sube en mayor medida. Pasa de 798,7 a 850 millones, un 6,4% más. No obstante, el área que lidera Bingen Zupiria es el único que no concreta algunas de sus principales proyectos para 2026. Se anuncian «importantes inversiones» para continuar con la renovación del parque móvil de la Ertzaintza, para la mejora del sistema de comunicación interna de la policía y para la gestión de la Academia de Arkaute. También crecerá el dinero destinado al área que enfrenta los ciberdelitos.

Educación 80 millones para subidas salariales

El gasto en Educación se eleva un 3% hasta los 3.346,5 millones de euros. Son 98,1 millones más que en 2025, de los cuales la mayor parte (80 millones) se destina a reforzar los gastos de personal. Según el Gobierno vasco, se trata de «una clara apuesta por la inversión en la escuela pública». En los últimos meses, Educación ha alcanzado diversos acuerdos con los sindicatos para mejorar las condiciones no sólo de los docentes, sino también del personal de cocina y limpieza, haurreskolak o profesores de apoyo al alumnado con necesidades especiales. El departamento también destaca un aumento del 5,5% para becas hasta alcanzar 72 millones. Además, otros 130,5 millones se reservan a inversiones, «para un escenario de nuevos centros educativos, mejora de las infraestructuras de estos y adecuación de nuevos espacios donde se trabajen metodologías innovadoras». La nueva estrategia de FP estará dotada con 65 millones.

Trabajo El presupuesto de Lanbide crece un 6%

Las cuentas para el departamento que dirige el vicelehendakari segundo Mikel Torres crecerán un 3,3%. El grueso de la partida para la consejería de Economía, Trabajo y Empleo se dirigirán a Lanbide, cuyo presupuesto subirá un 6% hasta los 1.204 millones: 516 irán destinados a las labores de empleo, formación, inclusión, fomento de la contratación y servicios a empresas y otros 688 millones se reservarán para las prestaciones. Crece también la inversión dirigida a la Renta de Garantía de Ingresos un 4,3%, con 416 millones, 17,4 más que en el ejercicio actual. Otras partidas novedosas, o que se incrementarán en 2026, son para los planes de empleo y desarrollo local, que se extenderán a los ayuntamientos de más 10.000 habitantes, con un presupuesto de 5,4 millones -en 2025 se dirigieron a este objetivo 1,2-, y para la elaboración de un índice de calidad en el empleo, así como un estudio sobre la incapacidad temporal para la CAPV.

Movilidad La Línea 5, principal inversión

El Departamento de Movilidad Sostenible gestionará 581,7 millones, un 2,5% más que el presente ejercicio. La inversión destinada a la ejecución de la Línea 5 (53,6 millones), que conectará Usansolo y Galdakao a la red de metro es la más importante de todas las que se contemplan. En Vitoria la extensión del tranvía al barrio de Zabalgana se llevará otros 2,1 millones. Durante 2026 el área que dirige la socialista Susana García debería finiquitar la remodelación de la estación del TAV en San Sebastián y cerrar con la Diputación de Bizkaia el convenio de financiación de otra ruta del suburbano, la Línea 4.

Reto Demográfico 16 millones menos

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico afrontará un ejercicio en el que verá menguado su presupuesto. La consejería que dirige Nerea Melgosa, que asume las políticas dirigidas, entre otras cosas, a favorecer la emancipación, la conciliación y el apoyo a las familias con menores, dispondrá de 342,5 millones de euros, 16,2 menos que este año. Casi la mitad, 169,5 millones, estará destinado a infancia, adolescencia y familias, que incluyen medidas como el incremento en un 10% de las ayudas por excedencias y reducciones para cuidado de menores y la ayuda para la crianza de 200 euros mensuales, que se ampliará hasta los 4 años (ahora está en tres) y se abriría al tramo 4-7 en los hogares monoparentales.

El apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y las políticas de cuidados y bienestar contarán con 78,1 millones, por delante de los 42,6 que suman las iniciativas de Juventud, que incluyen los avales para la compra de vivienda, las ayudas de 300 euros al mes durante dos año Emantzipa (que rebajarán a 23 años la edad desde la que se pueden solicitar) y los servicios de bienestar emocional.

Ciencia 40 millones extras

El proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación en 2026 contempla un montante de 653,4 millones de euros, 40,6 millones más que el año pasado. En porcentaje, la subida es del 6%, la misma que la aplicada el año pasado. Más de la mitad de la cifra total tiene como destino a la UPV/EHU, que se llevará 337 millones, un 6,3% más que este año. El presupuesto para formación aumenta hasta los 19 millones (+14%) mientras que el programa Ikerbasque de atracción de personal investigador crece también hasta rozar los 28 millones (+14%). Los programas de apoyo a los centros de investigación de excelencia (BERC) y a los centros de investigación cooperativa (CIC) recibirán 14,4 y 20,7 millones respectivamente.