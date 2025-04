La gasolina, más barata en Bizkaia que el año pasado: esto es lo que te puedes ahorrar en Semana Santa

Iñaki Juez Jueves, 10 de abril 2025, 14:09 Comenta Compartir

Temblando. Así están los conductores cada Semana Santa cuando tienen que echar gasolina a sus vehículos. No es ningún secreto que la mayor parte de ... las estaciones de servicio aprovechan estos días de vacaciones para hacer su agosto en pleno mes de abril. Este año, en cambio, parece que tenemos buenas noticias. No sólo no ha subido todavía, si no que su precio ha bajado en los últimos días. Por lo menos, en Bizkaia.

Noticia relacionada Las gasolineras más baratas de Bizkaia De esta forma, el precio del litro de la gasolina 95 sin plomo alcanza este jueves de media 1,525 euros, mientras que el año pasado por estas mismas fechas se situaba en 1,708 euros. Casi 20 céntimos de diferencia, que se notan, y mucho, al llenar el depósito de un coche. Lo mismo sucede con el resto de los carburantes. La sin plomo de 98 alcanza los 1,71 euros por litro, mientras que en 2024 estaba por 1,883. Y el gasóleo se paga a 1,448 euros por los 1,586 de la temporada anterior. Como se puede comprobar, se repite el mismo porcentaje de rebaja. De esta forma, y teniendo en cuenta los actuales precios vigentes, llenar un depósito de 50 litros de la 95 sin plomo, que es el carburante elegido por la mayoría de los conductores, nos costaría de media 85 euros, alrededor de 9 menos que el año pasado. Si tenemos un coche de gasoil, obtendríamos una rebaja de 6,6 euros, de los 79 euros que nos gastaríamos en total. Y si optamos por la sin plomo de 98, el ahorro es considerable: 8,65 euros, llegando a pagar 85,5 en total. Nada mal, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Caídas generalizadas desde enero ¿Y por qué la gasolina está más barata que el año pasado? De todos es sabido que el precio de los combustibles depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. También circunstancias externas como los movimientos geopolíticos y económicos. De hecho, la tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que se lleva produciendo desde enero, coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una tendencia que se ha acelerado este último mes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidía en marzo modificar su política de producción de crudo. A lo largo de abril, se lleva realizando una reapertura gradual de las compuertas de producción, lo que está provocando un aumento de la disponibilidad de carburantes en el mercado. De esta forma, se intenta contrarrestar la competencia de las naciones que no están adscritas a esta organización internacional y de EE UU, donde Trump también ha emprendido una nueva política favorable a la producción masiva de petróleo y de gas. ¿Se mantendrá esta rebaja en un futuro próximo? No parece probable. La agresiva política arancelaria de Trump ha provocado un terremoto comercial de consecuencias todavía por cuantificar en todos los sectores de la economía, incluido el de los combustibles. Por tanto, y ante lo que pueda pasar, los analistas económicos recomiendan llenar los depósitos.

Temas

Gasolina

OPEP