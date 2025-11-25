Gamesa recupera los pedidos de molinos que tuvo que retirar por defectos hace dos años

Hace solo dos años Siemens Gamesa acumuló unas pérdidas de 4.338 millones y, junto a otros problemas derivados de la guerra en Ucrania, arrastró ... a su matriz, Siemens Energy, a una comprometida situación en la que el Gobierno de Alemania tuvo que apoyarla con 7.500 millones en avales públicos.

El fabricante vasco germano de aerogeneradores estaba en lo más crudo de su crisis, aplicando un ERE, que en España afectó a 352 trabajadores, con varias de sus nueve plantas a la venta y, entonces, saltó el problema más grave: los defectos de diseño en su gran apuesta para la eólica terrestre, las plataformas 4.X y 5.X, que provocaron su retirada de la venta. Los molinos, con ya 800 unidades vendidas, tuvieron que apartarse mientras la compañía buscaba la forma de solucionar los problemas. La lluvia de indemnizaciones que provocó esa situación fue una de las causas que llevó a la empresa a pérdidas milmillonarias -esos 4.338 millones en 2023 se unían a los 940 del año anterior, a los 1.734 que vendrían en 2024 y los 1.784 de este ejercicio-.

Pero la empresa está comenzando a remontar. A los pedidos de la eólica marina -'offshore'- se ha unido la recuperación de su plataforma terrestre -'onshore'-. Tras detectar y corregir los problemas en la segunda mitad del pasado año, Siemens Gamesa comenzó a comercializar de nuevo estos aerogeneradores con las denominaciones de SG 5.0 y SG 7.0. Estas plataformas sustituyen a las anteriores, la 4.X y la 5.X, y ya han comenzado a generar pedidos, según ha podido saber EL CORREO y ha confirmado con fuentes oficiales de la compañía. Se trata de un paso de gran trascendencia y de un enorme valor simbólico para la empresa, que tiene carga de trabajo ya para unos 130 molinos en el País Vasco, Alemania y Egipto. Una cantidad que supondría elevar la facturación de la empresa en 780 millones si atendemos al valor medio del mercado de entre 5 y 6,7 millones por una unidad de 6 MW y los 6 y 7,8 millones por otra de 7 MW.

El primero, ya conocido, fue el de Labraza (Álava), en Euskadi y promovido por Iberdrola y Gobierno vasco. Ocho unidades de la SG 5.0 que darán 40 MW de potencia al primer parque eólico que se levanta en Euskadi en 18 años.

Además, el jueves pasado, el consejero delegado de Siemens Gamesa, Vinod Philip, confirmó en el 'Capital Markets Day' en Carolina del Norte dos nuevos pedidos sobre estas unidades en Alemania. Una situación que evidencia, explicó, que «nuestro grupo de trabajo de calidad para solucionar los problemas ha cumplido con éxito su misión». Este periódico ha podido confirmar que los pedidos germanos son parecidos de tamaño al de Euskadi, con lo que suponen alrededor de 20 aerogeneradores más.

Adiós a las pérdidas en 2026

El proyecto más grande, con la instalación de un centenar de unidades de esta plataforma, se contempla en Egipto y es el desarrollo del gran parque eólico de Niat. Se trata de un proyecto de promoción que inició Siemens Gamesa y que ha vendido al fondo de infraestructuras de renovables Alcazar. El inversor informó la semana pasada de la transacción que conlleva, además, la contratación a Siemens Gamesa de los equipos y su mantenimiento.

Estos molinos pueden generar hasta 7 MW y son gigantes con un diámetro de entre 15 y 170 metros. Su gran capacidad permite reducir el número de unidades en los parques eólicos terrestres minimizando el impacto. Por eso son piezas claves para el desarrollo de esta unidad de negocio.

Los problemas que registró Siemens Gamesa, junto al crecimiento de los costes de materias primas no indexadas en los contratos, provocaron pérdidas exponenciales que obligaron a Siemens Energy a absorber Gamesa, centrar la gestión en Alemania y sacarla de la Bolsa.

La empresa logrará el año que viene poner fin a los números rojos. Así lo recordó de nuevo Philip la pasada semana señalando que en el próximo ejercicio se logrará el equilibrio tras más de cinco años.