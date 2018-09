«Si nuestras gafas fuesen Louis Vuitton costarían 4.000 euros» El público femenino representa el 70% de sus ventas. / Maika Salguero Una fábrica de Lekeitio innova en el mercado de las lentes mediante la introducción de madera y piedra para su confección MARISOL MATTOS Lunes, 3 septiembre 2018, 01:41

Es el accesorio más usado durante el verano, tras el protector solar. Hay miles de modelos: clásicos de pasta, de metal... Aquí, en Euskadi, dos jóvenes imponen las gafas de madera a través de Ixi Wood, una fábrica ubicada en Lekeitio. Ya lanzaron al mercado gafas hechas con revestimiento de piedra y esperan abrir sus fronteras el próximo ejercicio.

Era el verano de 2010 y España ganaba la Copa del Mundo en Sudáfrica con el gol de Iniesta. En Bizkaia, un par de chavales con apenas 21 años montaron una fábrica de productos hechos con madera. «Todo empezó en el garaje de mi padre», relata Endika Zabala, el creador de Ixi Wood. «A un amigo se le había roto su patín, intentamos repararlo con las herramientas que teníamos en casa y luego pensamos que sería mejor hacer uno». Y así, como un juego, nació un pequeño laboratorio de madera 'made in Euskadi'.

En este viaje, Endika encontró en su mejor amigo, Mikel Abaroa, un socio para arrancar el proyecto. Tenían 1.000 euros en el bolsillo para la inversión inicial y comenzar a confeccionar patines.

Poco tiempo después, la enorme competencia de ese sector les abrumó. Pero no se rindieron. Mientras cortaban las tablas para skate, aprovecharon los sobrantes para darle rienda suelta a su creatividad. Confeccionaron así sus primeras gafas artesanales. «Al inicio mis padres no estaban de acuerdo, pensaban que era un calentón, no imaginaron que íbamos a llegar tan lejos. Ahora tenemos el apoyo de nuestras familias», cuenta Endika. Hoy, tras ocho años de andadura, han mejorado la técnica y en sólo una semana pueden confeccionar hasta 100 gafas en los 350 metros de un polígono en Gizaburuaga.

Usan arce canadiense, nogal americano y zebrano, maderas que «reúnen las características necesarias. Aunque, según el equipo, esta temporada las gafas presentan un revestimiento de una delgada capa de piedra. «Siempre estamos investigando, probamos hasta con telas. Al final encontramos esta lámina de piedra que se usa para la construcción». El brillo de la montura lo logran con cera de abeja natural que ellos mismos elaboran. «Nuestra producción es muy limitada. La madera permite que cada gafa sea exclusiva».

A sus diseños han incorporado bolsos, carteras y hasta trofeos para concursos, todos hechos con madera. «No es un lujo, al final vale casi lo mismo que las gafas de otras marcas. Si fueran Louis Vuitton, costarían 4.000 euros. Nosotros estamos listos para competir con ellas». Aunque ya se abrieron camino en Francia y Bélgica, esperan volver a cruzar la frontera el próximo año. Ahora su objetivo es el mercado español, en especial Barcelona y Madrid.

Más de 100.000 euros

«Llegamos a distribuir las gafas a una óptica, pero por ahora nos decantamos por las tiendas de moda. Al final somos dos chicos haciendo productos orientados a mujeres». El público femenino representa el 70% de sus ventas anuales. Sólo el año pasado facturaron más de 100.000 euros.

Son autónomos, sus propios jefes. «Visto desde fuera, emprender es superbonito, pero a veces te ganas horas de marrones. Tiene sacrificios. Ser autónomo tiene pocos privilegios. Nosotros no tenemos bajas y pagar un seguro privado es muy caro».