«El futuro de la industria de la automoción tiene que ser eléctrico sí o sí»

El sector de la automoción se encuentra en horas bajas por diversos factores. A la difícil transición a la electromovilidad y a las normas de ... regulación europeas se le suman ahora los aranceles que ha anunciado Trump a las importaciones de vehículos. Frente a este contexto de incertidumbre, José López-Tafall, director general de la patronal de los fabricantes en España (Anfac), defiende que el futuro es el coche eléctrico «sí o sí» y urge al Gobierno central a reactivar el plan de ayudas Moves.

- ¿Qué impacto tendrán los aranceles de Trump en el sector español de la automoción?

- La realidad es que el año pasado no exportamos ningún vehículo a EE UU. El impacto estará principalmente en la industria de componentes. Sin duda, es una mala noticia para un sector como el nuestro, que está basado en el intercambio. De hecho, el vehículo es el valor que más aporta a la balanza comercial de España, con un saldo cercano a los 16.000 millones. Es una situación en la que nadie sale ganando, porque también perjudica al consumidor estadounidense. Lo que se esconde tras la decisión de Trump es que existe una lucha mundial por atraer las nuevas capacidades de la industria de la automoción, que va a seguir siendo una de las industrias punteras del mundo.

- Ante las dificultades del sector, la Unión Europea ha flexibilizado la normativa de emisiones que entraba en vigor este año y que amenazaba con millonarias multas a los fabricantes. ¿Cómo valora el giro?

- Tenemos que generar un equilibrio entre los factores de competitividad tradicionales y los nuevos, donde entran el coste de la energía, la flexibilidad laboral o la innovación. Pero si a estos factores les metes una interferencia regulatoria que en vez de reforzarlos los haga inmanejables, resulta que el esfuerzo se ve resentido por una regulación mal diseñada y al final te quedas sin nada. El de la automoción es el sector mundial más expuesto a la competencia, donde los errores se pagan con sangre y no hay segundas oportunidades.

- La UE mantiene, sin embargo, el año 2035 como límite para vender coches diésel y gasolina. ¿Es demasiado ambicioso?

- La patronal europea y nosotros coincidimos en que no es el momento para crear dudas sobre los objetivos, que lo único que hacen es confundir al consumidor. Ponernos a debatir sobre estos plazos cuando no sabemos ni lo que va a pasar el año que viene me parece una falta de sentido práctico. Hay que volcar los esfuerzos en acelerar la electrificación como sea, incentivar la compra de eléctricos con políticas de ayudas eficaces y eliminar las regulaciones absurdas, cuando está claro que los fabricantes están haciendo un gran esfuerzo.

- Pero Europa tiene graves dificultades para competir con China en el coche eléctrico, donde tiene gran ventaja. ¿Es una batalla perdida?

- La propia normativa europea es la que nos ha llevado a esta situación. Hace cinco años, los fabricantes europeos eran líderes en motores de combustión más eficientes. Pero la UE les obligó a desarrollar el eléctrico, donde una potencia como China nos llevaba mucha ventaja. El escenario actual era evitable, pero todavía no hemos perdido la batalla. Soy optimista porque ya estamos viendo vehículos eléctricos más asequibles y competitivos en el mercado europeo.

- El nuevo plan para incentivar la demanda de coches en Euskadi apuesta por la neutralidad tecnológica. ¿Es el camino a seguir?

- La solución tanto en el corto como en el medio plazo es eléctrica sí o sí, al menos desde el punto de vista del mercado. Apoyamos la neutralidad tecnológica, pero el problema es cómo se implanta en las normativas existentes. La UE ha marcado que la manera de bajar las emisiones de manera rápida sea gracias a los vehículos de cero emisiones, y si la urgencia existe, no podemos esperar 20 años a que lleguen nuevas tecnologías.

- Con el plan Moves paralizado en España, ¿cuál es la situación del sector?

- No estamos contentos. Es urgente que se recupere un plan de impulso a la demanda, no podemos seguir viviendo de las ventas del año pasado. Pienso que en algún momento tendremos un nuevo plan para poder cambiar la pendiente de la curva. Creo que no solo dejaremos de estar a la cola, sino que nos situaremos en cabeza con cuotas del 20% o 25% para pegarnos con los países que lideran la transición, que es donde deberíamos haber estado desde el primer momento.

- Sin embargo, el Moves era muy criticado por su lentitud y burocracia.

- El plan estaba mal diseñado y eso que estaba bien dotado de fondos. Muchas ayudas se han quedado en las tuberías. El siguiente plan debe ser eficiente y si se dispone de un euro, hay que llevárselo rápido al consumidor. En algo en lo que coincidimos tanto el Gobierno, como el resto de partidos y nosotros es que el descuento tiene que aplicarse a la hora de la compra.

- ¿Cree que el Ejecutivo está haciendo lo suficiente para impulsar la transición?

- Nos consta la preocupación del presidente y del Gobierno por empujar al sector. Ahora bien, se necesita mayor coordinación entre distintos departamentos. Faltan recursos, porque cuando los fondos europeos se acaban, los españoles no llegan. Pero sí que hay un consenso enorme en que quizás el actual sea el momento de empujar para dar el siguiente salto a la industria española de automoción.

- En 2023, desde Anfac sostenían que a finales de este año debería haber 90.000 puntos de carga en España. Ahora hay 40.000 y cada uno se usa, de media, 1,5 veces al día. ¿Qué opina sobre estos datos?

- Los datos indican que los puntos actuales son suficientes para el parque eléctrico actual. Pero es evidente que, si queremos que en 2030 haya 5,5 millones de eléctricos, tenemos que correr, porque instalar un punto de recarga es mucho más costoso que vender un eléctrico. Y luego hay un problema fundamental, y es que no están bien señalizados en las carreteras. Es muy importante que el ciudadano, sobre todo el que no tiene un coche eléctrico, se de cuenta de que el tamaño de la red es suficiente para circular en todo el país.