Las fundaciones BBK, Kutxa y Vital elevan su patrimonio un 18% en cuatro años

En los últimos cuatro años los accionistas de Kutxabank, las fundaciones BBK, Kutxa y Vital herederas de las antiguas cajas, han recibido la mayor cantidad ... de dividendos desde la creación del banco. Desde 2021, la suma de dinero que se ha repartido asciende a 950 millones, es decir, el 60% de sus ganancias netas acumuladas en estos cuatro años y que suponen un total de 1.596 millones. Es el porcentaje de retribución líquida líder en el mercado financiero.

Esos ingresos han permitido elevar de forma cuantiosa el patrimonio gestionado por BBK, Kutxa y Vital para mantener la antigua obra social. En total acumulan 6.394 millones, un 17,9% más que los 5.430 de 2021. Con esos recursos, el principal accionista de Kutxabank, BBK con un 57%, ha logrado dotar el fondo de garantía. Se trata de un activo de algo más de 250 millones que se comprometió a constituir con el Banco de España para respaldar a la entidad vasca sin salir a Bolsa.

Esta lluvia de dinero responde a la situación de la banca en España. Tras la crisis de 2008, el saneamiento de los balances y la reorganización del sector con un terremoto de fusiones, los bancos se vieron obligados a gestionar duros recortes en los gastos de estructura, red de oficinas y personal. Los tipos de interés a cero cerraron el grifo de los ingresos por el margen de los créditos e impusieron el cobro de comisiones. Pero en 2022, la vuelta a escenarios de tipos de interés para combatir la inflación, disparó unos beneficios que entraron 'en vena' de los bancos. Así, los 216 millones que ganó Kutxabank en 2021 se multiplicaron por 2,5 el año pasado hasta llegar a 535.

Blindaje La naturaleza accionarial de Kutxabanak y de Laboral Kutxa hace muy difícil que sean opadas

Liquidez Las fuertes ganancias de la banca encarecen cualquier fusión y hace muy difícil su ejecución

Banca especializada Fondos de inversión o servicios específicos son los únicos ámbitos para los que se verían operaciones

Las fundaciones han contado, por lo tanto, con una fuente de recursos más que sólida que les ha llevado a hacer los primeros movimientos de inversión que habían ido retrasando hasta hace dos años. Inversiones en empresas estratégicas y apoyo a la industria vasca empiezan ahora a ser temas más presentes y de los que, incluso, se empieza a dar cuenta en ruedas de prensa.

Mayor actividad de BBK

Estos movimientos han ido reduciendo el capital que tenían sin invertir a largo plazo. Así, los más de mil millones en el colchón que tenían hace dos años se han reducido a 700, según los balances de 2024, los últimos depositados.

En esta actividad destaca BBK que ha ido generando una cartera de participadas construido sobre cotizadas como Iberdrola, CAF, Gestamp, Arteche o Vidrala. Además es uno de los actores que ha comprometido 45 millones en la operación Talgo. Su plan a diez años es elevar en 2.000 millones su cartera directa, independiente de la de Kutxabank.

Vital también ha iniciado esta senda con su apuesta por entrar en Talgo. Además, en septiembre cerró una participación en BasqueVolt y antes del verano entró en dos compañías del grupo Mirai, del industrial José Antonio Jainaga, Innometal y Ohmnia Electronics.

A su vez, Kutxa cuenta con 373 millones en varias empresas, con especial protagonismo para CAF y entre las que se cuentan otras como Vivebiotech, Irisbond, Multiverse Computing o Polimerbio, hasta sumar 26. Además, este año cerró la compra del Grupo Inzu, con 14 empresas y 800 trabajadores. El objetivo de Kutxa Fundazioa es elevar estas inversiones hasta los 1.000 millones en 2030, sin contar su participación en Kutxabank.