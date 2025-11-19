El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sergio Llamas

La Fundación de ELA ha costado a las empresas 5 millones en indemnizaciones y sentencias de salud laboral

Bidelagun, creada en 2022, ha impulsado ya 500 expedientes en materia de enfermedades profesionales, accidentes en el trabajo y responsabilidades patronales

Sergio Llamas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:58

La fundación creada por el sindicato ELA en 2022 para combatir los incumplimientos empresariales en materia de prevención y salud laboral, Bidelagun Fundazioa, ha impulsado ... ya 500 expedientes en estos tres años y medio y ha supuesto un impacto de cinco millones de euros para las empresas a través de sentencias y acuerdos que han reconocido enfermedades profesionales, accidentes laborales y responsabilidades patronales.

