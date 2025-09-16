El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero

La normativa permitirá ejercer a distancia dos días a la semana tanto al personal técnico, como al administrativo y las jefaturas

Sergio Llamas

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:21

El nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios vascos arrancará oficialmente en enero. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al acuerdo ... que el Ejecutivo autonómico alcanzó en julio con los sindicatos UGT, LAB y CC OO para su implantación en la Administración General y sus Organismos Autónomos. Según han detallado, las solicitudes se podrán tramitar a partir del próximo 3 de octubre y el personal público podrá teletrabajar hasta dos días a la semana. Además del personal técnico, que ya contaba con estas opciones, ahora podrá optar a este modelo el personal auxiliar administrativo, el administrativo y las jefaturas.

