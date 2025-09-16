Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero

El nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios vascos arrancará oficialmente en enero. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al acuerdo ... que el Ejecutivo autonómico alcanzó en julio con los sindicatos UGT, LAB y CC OO para su implantación en la Administración General y sus Organismos Autónomos. Según han detallado, las solicitudes se podrán tramitar a partir del próximo 3 de octubre y el personal público podrá teletrabajar hasta dos días a la semana. Además del personal técnico, que ya contaba con estas opciones, ahora podrá optar a este modelo el personal auxiliar administrativo, el administrativo y las jefaturas.

El decreto fija unos mínimos comunes de referencia que serán aplicables en todo el sector público vasco. El objetivo de la nueva normativa es garantizar una transparencia en el proceso, así como la equidad y la seguridad jurídica en la implantación del teletrabajo, que venía suponiendo una reivindicación reiterada por parte de las plantillas para poder conciliar su vida laboral y personal. También se quiere conceder esta autorización de manera ocasional, y atendiendo a determinadas circunstancias.

En base al acuerdo, los funcionarios podrán ejercer sus funciones de manera no presencial dos días a la semana, siempre que hacerlo a distancia «garantice una adecuada prestación del servicio público», según han señalado durante el Consejo de Gobierno. Podrán hacerlo, además, en una vivienda diferente a la habitual y, entre otras facilidades, ya no se exigirá siempre el requisito de contar con un año de trabajo para acceder a esta modalidad ya que en algunos casos bastará con seis meses de experiencia tras los procesos selectivos y se facilitarán cursos de formación por parte del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) que estarán disponibles a partir de este mismo 17 de septiembre.

Procedimiento telemático

Tras la primera apertura de las solicitudes el 3 de octubre, habrá al menos otras dos consecutivas cada seis meses y, una vez finalizadas éstas, se regulará una convocatoria abierta. Para su gestión se ha establecido un procedimiento «íntegramente telemático» mediante el cual presentar las peticiones. Tras su tramitación, el Gobierno vasco retomará en enero la modalidad del teletrabajo.

Según se acordó en la mesa sectorial de la Administración General celebrada el pasado 21 de julio, la norma incluye a todo el personal funcionario y laboral que se rija por el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y el convenio de colectivos laborables, y su aplicación será extensible supletoriamente a entes públicos de derecho privado, fundaciones, consorcios, sociedades públicas y otras entidades del sector público vasco. Precisamente una de las principales reivindicaciones planteadas por los sindicatos era garantizar que el personal de Lanbide, convertido en un ente público, pudiera acogerse a esta medida.