Francia prohíbe el acceso a Shein por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia ha anunciado este miércoles la activación de un procedimiento para «suspender» de forma temporal el acceso a la plataforma de comercio online Shein en ... sus fronteras. El origen de la prohibición radica en que la justicia francesa está investigando desde hace días la supuesta venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil. El Ejecutivo francés ha confirmado en un comunicado que prohibirá el acceso a la plataforma china «el tiempo necesario para que esta demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos». Una orden dada personalmente por el primer ministro Sebastién Lecornu. Según han agregado en el comunicado, «los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas».

Este anuncio llega justamente unas horas después de que la plataforma china (su sede se encuentra en Singapur) abriera su primera tienda física en Francia. Una apertura que, a raíz del escándalo de las muñecas, se realizó con un amplio despliegue policial. La inauguración también estuvo marcada por las protestas en las inmediaciones de activistas por los derechos de los niños: «Protejan a los niños, no a Shein», rezaba uno de los carteles. Otro decía que «Shein es cómplice de la pederastia».

Varios medios franceses han difundido fotos de las muñecas vendidas en la plataforma, acompañadas de un pie de foto explícitamente sexual. Las muñecas, con claros rasgos infantiles, miden alrededor de 80 centímetros y sostienen un oso de peluche.

Ampliar Inauguración de la primera tienda de Shein en París, este miércoles. Efe

A raíz de este episodio, la Fiscalía de París también ha abierto investigaciones contra plataformas comerciales similares a Shein, entre ellas AliExpress, Temu o Wish. Investigaciones que se centran en «la difusión de mensjes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores», han subrayado.

Shein se ha comprometido a «cooperar plenamente» con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está tratando de prohibir todas las muñecas sexuales. El portavoz de la plataforma en Francia, Quentin Ruffat, ha atribuido la venta de estos productos a «un mal funcionamiento» en sus procesos y gobernanza. En estos momentos, Shein tiene cerca de 25 millones de clientes en el país galo. Además, aparte de la recién abierta, tiene planeado abrir otros cinco establecimientos físicos en ciudades como Dijon, Grenoble o Reims.

Venta de armas

Shein también ha suscitado otra gran polémica en Francia por la supuesta venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) en su plataforma. Así lo ha denunciado en el Parlamento el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, quien ha exclamado a través de sus redes sociales de que «se vende como un éxito de ventas en Shein… e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado». Además, ha recordado que «la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros» en Francia.

Aparte, el Gobierno francés lleva tiempo queriendo poner coto a los productos de Shein en su territorio, ya que argumentan que la llegada masiva de productos 'low cost' es una «marea de competencia desleal» para el comercio nacional. Y es que este tipo de productos ya representan cerca del 22% de todos los envíos gestionados por La Poste, la empresa de correos nacional, cuando hace cinco años este porcentaje solo alcanzaba el 5%.