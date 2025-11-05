El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protestas en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. E. C.

Francia prohíbe el acceso a Shein por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

El país ha anunciado la activación de un procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico en sus fronteras de forma temporal

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Francia ha anunciado este miércoles la activación de un procedimiento para «suspender» de forma temporal el acceso a la plataforma de comercio online Shein en ... sus fronteras. El origen de la prohibición radica en que la justicia francesa está investigando desde hace días la supuesta venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil. El Ejecutivo francés ha confirmado en un comunicado que prohibirá el acceso a la plataforma china «el tiempo necesario para que esta demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos». Una orden dada personalmente por el primer ministro Sebastién Lecornu. Según han agregado en el comunicado, «los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Francia prohíbe el acceso a Shein por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia prohíbe el acceso a Shein por la supuesta venta de muñecas sexuales con apariencia infantil