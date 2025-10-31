El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Meinrad Spenger, el CEO de MasOrange Maika Salguero

La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange

Adquiere la mitad que no controlaba a los fondos Cinven, KKR y Providence y a un grupo de inversores vascos

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:13

Comenta

La tecnológica francesa Orange cerró ayer la compra de todo el grupo MasOrange, que había nacido precisamente con la fusión entre la marca gala y ... la antigua MásMóvil. La firma naranja se hace así con el 100% del grupo tras comprar por 4.300 millones la otra mitad que tenían los fondos KKR, Providence y Cinven y también un grupo de inversores vascos. Entre ellos está José Eulalio Poza, uno de los impulsores de MásMóvil; la herramienta inversora de los Ybarra-Careaga, Onchena; e Inveready, el fondo de Jose María Echarri, ubicado en San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  5. 5

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange

La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange