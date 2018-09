Fixme, para no estar mano sobre mano María Luke y Xandra Etxabe con los fisios preparados para recibir a los participantes el Campeonato de Europa de triatlón. / Elvira Megías B-Venture La 'startup' bilbaína crea una plataforma profesional para fisioterapeutas en la que los pacientes pueden conocer las opiniones de otros usuarios y los fisios tienen garantía de cobro en caso de no haber cancelación de la cita IRATXE BERNAL Lunes, 24 septiembre 2018, 01:39

Ayer, tras 3,8 kilómetros a nado, 180 km en bici y otros 42 km de carrera a pie, los participantes en el Campeonato de Europa de triatlón de larga distancia encontraban en la meta de la madrileña Puerta del Sol un pequeño oasis. Allí les esperan 35 fisioterapeutas dispuestos a descargar sus sufridos músculos. A su total disposición. La responsable de organizarlos fue Fixme, una 'startup' bilbaína que ha creado una plataforma para concertar citas con estos profesionales.

«Yo trabajaba en un centro de fisio y entrenamiento personal en el que las cancelaciones suponían perder hasta un 40% de la facturación. A veces te avisaban muy a última hora de que no iban a ir y otras ni avisaban, simplemente no acudían y tú perdías una sesión. Cuando eres empleado igual es algo que no te preocupa, que no te mueve a actuar, pero si eres autónomo y cobras en función de los servicios que haces... El bolsillo pica», explica María Luke, promotora de la 'startup' para explicar cómo se decidió a buscar un remedio a aquel picazón. Una masajista mano sobre mano, vaya plan. Tenía que haber algún recurso que permitiera gestionar las citas con eficiencia y cierta garantía de cobro.

La empresa Fixme Plataforma de reserva de citas con fisioterapeutas 40.000 euros aportados por las promotoras, María Luke y Xandra Etxabe, es el capital social de la firma 50.000 euros es la previsión de facturación para el presente ejercicio 2018 100.000 euros necesitan para emprender acciones de márketing y ampliar el equipo.

Como de tecnología y gestión empresarial no entendía mucho recurrió a su amiga Xandra Etxabe, licenciada en Dirección y Administración de Empresas que ya trabajaba en una 'startup' también vinculada a los servicios de salud. Juntas idearon un primer buscador que permitía a los clientes encontrar en su entorno a profesionales colegiados y aseguraba a los fisioterapeutas que las reservas serían respetadas o parcialmente pagadas.

«El pago de un anticipo era una cuestión vital. Si tú creas una plataforma en la que facilitas al máximo la reserva de cita porque evitas al paciente tener que llamar a unas horas concretas o insistir porque la primera o la segunda vez no le han contestado al teléfono, pero no le exiges un cierto compromiso al final puede ser contraproducente; te puedes encontrar todavía con más reservas perdidas», subraya Luke.

Así que la fórmula pasaba por pedir un adelanto que en realidad no se cobra antes de haber recibido la sesión de fisio, pero que tampoco se perdona si no se acude a la cita. Claro que hay consideración para los clientes más formales, los que sí avisan de que no van a poder ir. «Del mismo modo en que cada fisio determina el precio de sus servicios, también cada uno escoge hasta qué momento aceptar la cancelación. Nosotras les damos a escoger entre dos opciones; permitir la anulación hasta con 24 horas de antelación o restringir este tiempo hasta sólo dos horas», matiza Luke.

El proyecto fue uno de los seleccionados por la Tetúan Valley, una pre-aceleradora en la que los promotores perfilan sus iniciativas y comprueban si tienen fondo comercial. Y para saber si la suya lo tenía debían averiguar dos cosas: si los fisioterapeutas estarían dispuestos a pagar por contar con un gestor de citas y si los pacientes verían con buenos ojos abonar parte de la sesión por adelantado.

En cuatro meses validaron 200 citas que les confirmaba que la idea podía efectivamente tener nicho, aunque asumiendo que había que empezar «limitando el foco». «Antes de que acabe el año queremos que el servicio ya esté en funcionamiento en Bilbao y Barcelona, pero de momento sólo lo está en Madrid porque queríamos comprobar antes cuál era la experiencia de usuario de nuestros dos clientes: los fisios y los pacientes», explica la promotora de Fixme.

Las claves Previo aviso Las citas se pueden cancelar sin penalización si se hace con 24 ó 2 horas de antelación, según decida cada fisio Próxima expansión De momento el servicio sólo está disponible en Madrid, pero antes de final de año también lo estará en Bilbao y Barcelona

A los primeros, además de una plataforma especializada donde presentar sus servicios y una garantía de cobro con cada cita, les ofrece la posibilidad de sincronizar automáticamente su libro de citas con la agenda de la web. Lo hacen a través de Google Calendar, «que ya es la aplicación más empleada por los fisios para gestionar su jornada de trabajo». Así, en cuanto la plataforma formaliza una reserva ésta queda también registrada la aplicación de uso individual de cada fisio. A los segundos, les permite escoger fisio por cercanía o precio y conocer la opinión que otros usuarios tienen de cada profesional.

