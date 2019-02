Garamendi pide que no se ahogue a las empresas con más impuestos y cotizaciones El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto a Carlos Álvarez, Javier Hernani y Victor Ruíz Pineiro, en la inauguración de las nuevas instalaciones de Agex. / Pedro Urresti La CEOE se queja de la estrategia recaudadora del Gobierno, sin que se planteen medidas de eficiencia del gasto público CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao Viernes, 1 febrero 2019, 16:12

El presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a pedir que no se ahogue a las empresas con la creación de nuevos impuestos, subidas impositivas y aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social porque se está poniendo en serio peligro su competitividad y, por tanto, el crecimiento económico y la creación de empleo. «Pedimos que no se rompa la competitividad de las empresas con costes adicionales permanentemente porque no solo tenemos que competir aquí, sino en un mundo y un mercado globalizado», señala.

Garamendi, que acaba de regresar de un viaje a México donde el presidente Pedro Sánchez ha encabezado una misión oficial, ha recalcado que los empresarios quieren trabajar y no estar todo el día realizando declaraciones, pero que a la vista de los acontecimientos tienen que estar constantemente saliendo.

Así, durante la inauguración de la nueva sede de la agrupación de exportadores Agex, situada en Leioa, el presidente de la patronal se ha mostrado «sorprendido» de que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, manifestara este jueves en su comparecencia presupuestaria en el Congreso que «los empresarios españoles deben pagar lo mismo que sus homólogos europeos», cuando, según el presidente de la patronal, «las empresas españolas están en el tercer puesto del ranking europeo por mayores cotizaciones sociales».

«Como matemos a la empresas, no habrá crecimiento, ni creación de riqueza, ni de empleo», ha dicho, para después recordar que el Gobierno ya ha subido un 7% las bases máximas de cotización, establecido nuevos impuestos y ahora el secretario de Estado de la Seguridad Social vuelve a reclamar que paguen más en cotizaciones. Ha insistido en que las empresas españolas han hecho los deberes -se han modernizado, mejorado su competitividad y salido al exterior- pero en cambio desde el sector «no se habla de medidas reales de eficiencia del gasto público».

En este contexto, ha vuelto a expresar su profunda preocupación por el alto endeudamiento público español, que equivale a más del 97% del PIB, en un contexto en el que se aproximan alzas en los tipos de interés tras la desaparición de las políticas de estímulo monetario del Banco Central Europeo. «Cada punto de subida de tipos se traduce en un coste adicional de 1.000 millones de euros, por lo que es necesario no solo que haya equilibrio en las cuentas presupuestarias, sino también mucho rigor».

Al presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, tampoco le han gustado mucho las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE -cuyos dictámenes no son concluyentes, pero sí adelantan lo que puede ser la resolución final de la justicia europea- reclamando que la legislación española adopte sistemas para la medición efectiva de las jornadas laborales para controlar que no haya abusos y se contabilicen las horas extraordinarias.

A su juicio, establecer este tipo de medidas de forma generalizada no es factible porque el «mercado laboral no es homogéneo, es poliédrico, ya que no es lo mismo el trabajo en una fábrica que en otras profesiones del sector servicios. Es más, a su entender, imponer 'fichar' de forma presencial «va en contra de las medidas de conciliación laboral en las que la flexibilidad laboral es un apoyo relevante». Por ello, ha abogado por abordar la cuestión de las horas extraordinarias a través de la negociación colectiva, adaptando a cada sector.

Preocupación con el 'Brexit'

El presidente de la CEOE se ha evidenciado su preocupación por la incertidumbre que genera en estos momentos las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea ante la posibilidad de que se pueda producir un 'Brexit' duro. Sin embargo, más optimista se ha mostrado el presidente de la agrupación de exportadores Agex, Carlos Álvarez, a su vez consejero delegado de Olarra, de que las negociaciones puedan llegar a buen puerto.

Agex es un agrupación de exportadores que reúne a más de 300 empresas de toda España y que, en conjunto, facturan unos 12.000 millones de euros, de los que 7.600 son exportaciones y que dan empleo a unas 50.000 personas. Agex está integrada a su vez por cuatro agrupaciones sectoriales: Agragex (agricultura), Fundigex (fundidores), Siderex (siderúrgicos) y Mafex (material ferroviario).

Garamendi ha aplaudido la labor de Agex y ha recordado que la empresa española ha sabido hacer frente a la crisis gracias a que se ha volcado hacia los mercados exteriores, ya que mientras que hace diez años la cifra de firmas exportadoras apenas alcanzaba las 50.000, en la actualidad sobrepasan las 150.000, permitiendo que el peso del sector exterior sobre el PIB español haya subido del 22% hasta el 33%.