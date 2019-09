La Fiscalía eleva hasta los nueve años su petición de cárcel para Víctor Bravo La representante del Ministerio Público ha rebajado hasta los cuatro años y medio de reclusión la condena que solicitaba para el otro procesado MIKEL MADINABEITIA Jueves, 19 septiembre 2019, 14:57

El juicio al exdirector del fisco guipuzcoano Víctor Bravo, acusado de cometer tres delitos contra la Hacienda pública por los que presuntamente defraudó 1,8 millones de euros, ha quedado visto para sentencia. La Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal han solicitado nueve años de cárcel para el exsenador del PNV, mientras que en el caso del otro acusado, Fernando González Enfedaque, la petición ha sido de nueve años por parte del Abogado del Estado y de 4,5 por parte de la Fiscalía, en lugar de los seis solicitados al inicio del proceso judicial, ya que le ha aplicado dos atenuantes.

En la tercera jornada de la vista oral que ha tenido lugar esta semana en el Palacio de Justicia de San Sebastián, se ha procedido a las pruebas periciales. Estaban previstas dos pero finalmente sólo ha sido una, la intervención de la perito Eva Rua Ten, que ha procedido a detallar un minucioso informe de 80 páginas. En su testimonio, y a preguntas de las dos partes, ha dejado acreditado que se cometió un «doble fraude», tanto en lo relativo a la «deslocalización» de Glass Costa Este Salou como en lo referido a la aplicación de la normativa tributaria de Gipuzkoa.

En los informes finales de las dos acusaciones, han recalcado que Bravo ayudó a la empresa Glass Costa Este Salou, en la que ostentaba una participación accionarial, a fingir que su sede fiscal estaba en Gipuzkoa para acogerse –a través del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas– a mayores beneficios fiscales de los que habría obtenido de tributar en territorio común.

La Fiscalía de Gipuzkoa sostiene en su acusación que Víctor Bravo y Fernando Isidoro González Enfedaque planificaron la forma en la que Glass Costa Este Salou pudiera disfrutar, «ilícitamente», del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas, fórmula que representaba «considerables» ventajas fiscales para los acusados. Ambos, según el escrito, «pergeñaron una estrategia con el fin de burlar» los requisitos exigidos por la norma foral y «simular» que el domicilio fiscal de la empresa y el suyo propio radicaban en Gipuzkoa.

Víctor Bravo, por su parte, en el derecho de su última palabra, se ha vuelto a quitar la toga, como hiciera el primer día, y se ha declarado inocente. Ha dicho que «no he intervenido en el proceso de reestructuración empresarial de Glass Costa Este Salou y jamás he ostentado ningún cargo de gestión ni dirección en esta empresa. Sigo sin saber los presuntos delitos que he cometido. Llevo diez años sometido a esta presión y pienso que estoy simplemente porque soy Víctor Bravo. Soy un objetivo mediático».