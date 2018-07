Las declaraciones de la Renta que salen a pagar suben un 9% Se han registrado 19,73 millones de declaraciones, 334.000 más que en la campaña de 2016 | Ya se han reintegrado más del 69% de los importes procedentes de las devoluciones socilitadas EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 4 julio 2018, 15:28

Este año son más los españoles que han tenido que pagar a Hacienda tras hacer su declaración. Concretamente un 9,04% más que en la campaña de 2016 o, lo que es lo mismo, un total de 5.039.485 declaraciones han resultado a ingresar. El importe a día de hoy es de 10.108.696 euros frente a los 8.801.400 euros del año pasado durante la campaña del ejercicio 2017, que concluyó este lunes, según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda.

Este aumento se debe, según la Agencia Tributaria, a una mejora en la renta de personas cuya actividad económica no está sujeta a retención, es decir, no tributan previamente a Hacienda sino en el momento de hacer la declaración. Por tanto, es «un motivo macroeconómico que no es el primer año que ocurre», debido principalmente al propio dinamismo de este tipo de rentas.

Frente a esa subida, sufre un ligero descenso el número de españoles a los que las arcas públicas les van a devolver parte de su tributación. En concreto se reduce un 0,48% respecto a la campaña de 2016, es decir, 67.260 personas menos recibirán esta ansiada devolución. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha devuelto 6.927 millones de euros a 11.120.182 contribuyentes, un 1,59% más que en el mismo período del año anterior.

Se han registrado 19,73 millones de declaraciones, 334.000 más que en la campaña anterior y en estos momentos ya se ha reintegrado más del 69% de los importes procedentes de las devoluciones solicitadas.

Presentacion desde el móvil

La nueva aplicación móvil y el plan 'Le llamamos' son los dos nuevos canales con los que ha contado la campaña de 2017. La nueva app ha sido utilizada por casi 200.000 contribuyentes para presentar su declaración de la Renta. De ellos, casi 158.000 han sido declaraciones presentadas 'en un solo clic' y el resto previo paso por la web para algún cambio.

El plan 'Le llamamos' ha sido utilizado por 141.000 españoles, «menos habituados a las nuevas tecnologías y con perfil de asistencia telefónica». Los contribuyentes fijaban fecha y hora para que la AEAT les llamara para asesorarles. La presentación por vía telefónica, sumando las tradicionales llamadas entrantes a la AEAT y el plan 'Le Llamamos', ha crecido un 83%, totalizando casi 180.000 declaraciones presentadas por esta vía.