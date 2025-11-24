El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta de Airef, Cristina Herrero, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados EFE

La AIReF urge a acometer una «reforma integral» del marco fiscal para alinear la regla de gasto con el nuevo sistema europeo

Plantea revisar cómo se fijan los objetivos fiscales, reforzar las herramientas preventivas y correctivas con incentivos al cumplimiento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado una reforma a fondo del marco fiscal español. Considera que las reglas actuales son «poco sólidas, ... coherentes y eficaces» y no se ajustan al nuevo sistema europeo de supervisión, que sitúa la regla de gasto -el instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas- en el centro de la disciplina presupuestaria. En un informe sobre la reforma del marco fiscal nacional presentado este lunes, la institución advierte de que la regla de gasto española no se encuentra alineada con la europea, lo que dificulta que España cumpla sus compromisos comunitarios.

