Obras en una promoción de viviendas en Barakaldo. Mireya López

CC OO firma en solitario el convenio de la construcción de Bizkaia

El acuerdo, para los tres próximos años, recoge una subida salarial del 3% para este ejercicio y del IPC más el 0,5 en 2026 y 2027

Sergio Llamas

Martes, 14 de octubre 2025, 18:51

Comenta

Tras diez meses de bloqueo, los 33.000 trabajadores del sector de la construcción en Bizkaia verán renovado su convenio para los próximos tres años ... con subidas por encima del IPC. Así lo ha trasladado CC OO de Euskadi, el sindicato mayoritario -con un 52% de la representación- y único firmante del acuerdo suscrito este martes en el PRECO de Bilbao con las patronales (la asociación de constructores de Bizkaia ASCOBI, la asociación de maestros pintores y la asociación de excavadores).

