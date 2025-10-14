CC OO firma en solitario el convenio de la construcción de Bizkaia

Tras diez meses de bloqueo, los 33.000 trabajadores del sector de la construcción en Bizkaia verán renovado su convenio para los próximos tres años ... con subidas por encima del IPC. Así lo ha trasladado CC OO de Euskadi, el sindicato mayoritario -con un 52% de la representación- y único firmante del acuerdo suscrito este martes en el PRECO de Bilbao con las patronales (la asociación de constructores de Bizkaia ASCOBI, la asociación de maestros pintores y la asociación de excavadores).

El convenio, que permanecía prorrogado desde el 1 de enero, recoge un incremento salarial del 3% para este 2025 incluyendo los atrasos y el IPC más el 0,5% para 2026 y 2027, unas condiciones que el secretario general de CC OO de Hábitat de Euskadi, Txema Herrero, ha puesto en valor tras el «debate incansable» mantenido durante los últimos años por la subida disparada del IPC entre 2021 y 2024, que llegó a alcanzar valores del 6,5 y el 5,7%.

No ha sido el único caballo de batalla. También se ha fijado una reducción de jornada de 4 horas para el 2027 -este año y el próximo continuará en las 1.700 actuales, «por debajo de las 37,5 semanales que se piden en España»- y se ha detenido el intento de modificación de la norma actual con el que las patronales querían revisar cuestiones relacionadas con las vacaciones o la recuperación de las horas de lluvia.

«Este acuerdo demuestra que CC OO es útil y consigue resultados para la clase trabajadora. Hemos desbloqueado un convenio que llevaba demasiados meses paralizado por falta de voluntad patronal y hemos garantizado mejoras reales en salarios y derechos laborales», ha señalado el representante de la federación de CC OO del Hábitat de Euskadi, que también ha lamentado que el resto de los sindicatos no se haya sumado a un acuerdo «claramente beneficioso para el conjunto de la plantilla».

Crítica de otros sindicatos

El nuevo convenio recoge también una adecuación de los permisos retribuidos a la normativa vigente, una garantía de derechos de igualdad y no discriminación para las personas LGTBI y una consolidación de las EPSV de empleo del sector en Bizkaia.

La firma está motivando también la crítica de otros sindicatos. LAB ha calificado el acuerdo de «insuficiente», y ha subrayado la falta de medidas que garanticen su cumplimiento, «uno de los principales problemas del sector». Además, la central ha acusado a CC OO de «negociar a espaldas del resto y en una mesa compartida con la patronal, sin transparencia ni participación de los trabajadores».

Frente a la defensa manifestada por CC OO de los resultados conseguidos mediante el uso de la negociación, LAB ha criticado el cierre del acuerdo «sin lucha ni movilizaciones». «Los derechos no se consiguen en los despachos, sino en la calle», han reiterado.