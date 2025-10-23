El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viviendas en construcción en Zorrozaurre. Yvonne Iturgaiz

La firma de hipotecas sigue creciendo en Euskadi con los tipos de interés congelados

En agosto se constituyeron 1.745 pólizas, un 14,5% más que el año pasado

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:18

El mercado hipotecario vasco sigue mostrando su dinamismo al cierre del octavo mes del año. Y es que en agosto se firmaron 1.745 pólizas ... nuevas en el territorio, que, a pesar de ser una cifra bastante inferior a la registrada durante otros meses del año, se traduce en un incremento interanual del 14,5%. Para estas nuevas hipotecas, las entidades financieras han prestado 301,5 millones de euros, lo que supone que, de media, el capital prestado ha sido de 172.779 euros. De esta forma, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, en lo acumulado del año el País Vasco registra un incremento considerable del 26,9% hasta llegar a las 16.480 hipotecas sobre viviendas.

