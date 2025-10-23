La firma de hipotecas sigue creciendo en Euskadi con los tipos de interés congelados

El mercado hipotecario vasco sigue mostrando su dinamismo al cierre del octavo mes del año. Y es que en agosto se firmaron 1.745 pólizas ... nuevas en el territorio, que, a pesar de ser una cifra bastante inferior a la registrada durante otros meses del año, se traduce en un incremento interanual del 14,5%. Para estas nuevas hipotecas, las entidades financieras han prestado 301,5 millones de euros, lo que supone que, de media, el capital prestado ha sido de 172.779 euros. De esta forma, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, en lo acumulado del año el País Vasco registra un incremento considerable del 26,9% hasta llegar a las 16.480 hipotecas sobre viviendas.

Y es que la intensa actividad que muestra el mercado vasco responde a una tormenta de factores. Por una parte, la demanda sigue desbocada y parece que está pesando más que la imparable subida de los precios de la vivienda, un problema que de hecho se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía vasca. Y es que si observamos el precio de los pisos libres, este se ha disparado un 12,4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, según los datos del INE.

Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) ha ejecutado varias bajadas de tipos consecutivas durante los últimos meses, aunque en julio decidió echar el freno y congelar los tipos en un 2%, un índice que sigue siendo relativamente bajo y que está facilitando el acceso al crédito para financiar vivienda. De hecho, el propio organismo estadístico confirma que durante este último mes de agosto, los tipos de interés medios a los que se han firmado las hipotecas a nivel nacional se han situado en el 2,89%, los más bajos de los últimos tres años. Un índice que además siempre suele ser más bajo en el caso de Euskadi, debido a factores como una mayor competencia entre entidades bancarias o la menor morosidad de los ciudadanos vascos, lo que permite a los bancos asumir menos riesgo y ofrecer tipos más atractivos sin comprometer su rentabilidad, ya que los prestatarios son percibidos como más solventes.

Bajando al detalle, a nivel nacional el mercado hipotecario también continúa su senda alcista al encadenar ya catorce meses consecutivos de aumento. En agosto la cifra creció un 7,5% respecto al año pasado hasta llegar a las 33.371, mientras el importe medio de cada hipoteca se situó en los 169.650 euros, un incremento interanual del 15,5%. El 40,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en agosto a tipo variable, el porcentaje más elevado desde julio de 2024, mientras que el 59,4% lo hicieron a tipo fijo.