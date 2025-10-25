Con visión estratégica

El impacto de la IA y los desafíos que plantea a futuro en un contexto económico multipolar centra en estos momento el interés y los ... esfuerzos en el ámbito empresarial. Es algo que quedó patente ayer en el Foro Finanza impulsado por Elkargi con la colaboración de EL CORREO, que reunió a una nutrida representación empresarial y de autoridades institucionales. El encuentro que albergó el hotel Silken Ciudad de Vitoria contó con la presencia de Ramiro González, diputado general de Álava; Íñigo Barrenechea, director general de EL CORREO; y Lander Arteche, presidente de Elkargi.

Las ponencias que ofrecieron Carme Artigas, copresidenta del Consejo Asesor de la IA de la ONU; y Margaret Chen, fundadora de Optimus Horizon y presidenta de honor del China Club Spain, atrajeron a numerosos responsables de compañías y a autoridades. Entre ellos se encontraban Irma Basterra, presidenta de las Juntas Generales; Saray Zárate, diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación; Itziar Gonzalo, responsable foral de Hacienda; María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria; Zuriñe Ortiz de Latierro, directora de EL CORREO en Álava; María Goti, directora gerente del mismo diario; y Maite Maqueda, directora comercial del periódico en Álava.

El foro, que reflexionó sobre ámbitos como la tecnología y la transición energética y su papel como catalizadores de nuevas alianzas, fue seguido con atención por Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas; el presidente de la Cámara de Comercio, Gregorio Rojo; Josu Sánchez, CEO de Sarkis Lagunketa; y Marta Barredo, responsable de Herdit. La convocatoria concitó el interés de César Fernández de Landa, concejal de Seguridad; Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Álava; Iñigo Bilbao, CEO de la Fundación Mobility Lab; Iñaki Nubla, director de la Confederación de Cooperativas Konfekoop; Roberto Larrañaga, presidente de Confebask; Ander Larrinaga, director foral de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación; e Iván Saldaña, empresario al frente de varios hoteles y alojamientos en la ciudad. Por el 'photocall' pasaron también Damián Villalba, gerente de Fojansa; Asun Eguren, directora de Bodegas Eguren Ugarte, Alberto Santibáñez, de Idec Aero; Jesús Elcoroiribe, de Elkargi; y Blanca San Vicente, de Ondo.