Un destacado público de líderes empresariales siguió con atención las reflexiones de las ponentes en el coloquio final. Igor Martín
Foro Finanza

«No hay ninguna razón para que Europa no sea un líder de la inteligencia artificial confiable»

El despliegue de esta herramienta y el auge de China como líder económico acaparan el debate del Foro Finanza

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:49

Detectar un cáncer con una precisión superior al ser humano, organizar los turnos de trabajo en una industria o supervisar los estándares de calidad de ... una producción en línea. La inteligencia artificial ha venido para quedarse con nosotros en el día a día. Y no solo para hacer memes o dibujar a nuestra familia como si fuesen los personajes de un anime japonés. De ahí que el Foro Finanza dedicase buena parte de su última edición ayer al impacto de esta herramienta sobre las pymes, además de al auge de China. El encuentro impulsado por Elkargi, con el patrocinio de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como la colaboración de EL CORREO y El Diario Vasco, permitió a los líderes empresariales de Euskadi compartir ideas sobre el futuro en una nueva sesión, esta vez en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria.

