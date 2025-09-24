Competitividad para garantizar industria y bienestar

Comenta Compartir

El foro FINANZA, en el que tuve la oportunidad de participar, mostró con claridad que la industria vasca no solo debe afrontar los desafíos actuales, sino también mantener su papel como motor de competitividad, innovación y bienestar. Escuchar a Josu Jon Imaz y Antón Pradera fue un ejercicio de perspectiva: un diálogo que nos llevó al pasado por su trayectoria, al presente por su conocimiento profundo y al futuro por las claves que compartieron sobre la economía y la transición energética, en un momento en que todo evoluciona a gran velocidad.

Ambos reflexionaron sobre el papel de Europa en la economía global y la importancia de mantenernos activos en ese contexto. Lo que quedó claro para todos los presentes es que, Europa se tiene que reivindicar frente a los bloques globales, porque si no se está en la mesa donde se decide el futuro se está en el menú. Esa metáfora refleja que competitividad e innovación no se construyen de manera aislada, sino integrando nuestra voz y nuestras oportunidades en el escenario global, y actuando con visión estratégica.

La competitividad, palabra que más se repitió en el foro, no es solo pervivir o reinventarse en el mercado: significa generar valor, empleo de calidad y bienestar. Euskadi se encuentra en una etapa en la que reforzar su posición productiva requiere impulsar innovación, puestos de trabajo y calidad de vida, garantizando al mismo tiempo un desarrollo equilibrado y responsable con el futuro.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, sabemos que mantener esta competitividad requiere atención constante y capacidad de anticipación. Los retos globales exigen respuestas articuladas desde lo público y lo privado. Gipuzkoa cuenta con una base sólida que permite mirar al futuro con determinación, apoyándose en la experiencia de nuestras empresas y en el compromiso de toda la comunidad económica y social, que hace posible que la estrategia se traduzca en acción efectiva.

Ese compromiso se refleja también en acompañamiento concreto a nuestro tejido productivo. Hoy más que nunca, en un entorno complejo, es fundamental estar al lado de quienes impulsan la economía. Por ello participamos en el Grupo para la Defensa Industrial liderado por Gobierno Vasco, un espacio de colaboración público-privada que refuerza sectores estratégicos, y reforzamos el apoyo directo a estas empresas. En 2023-2024 acompañamos a 719 compañías, el 88% de ellas con menos de 100 trabajadores, contribuyendo a su consolidación y crecimiento. Para 2025 hemos diseñado un programa de ayudas de 31 millones de euros, pensado para impulsar nuevas iniciativas, fortalecer el desarrollo de las existentes y facilitar su proyección en un mercado global cada vez más exigente.

Todo ello se apoya en un modelo empresarial vasco con visión a largo plazo, arraigo en el territorio y compromiso con las próximas generaciones. Un modelo resiliente y flexible que ha mantenido la fortaleza de nuestro tejido económico en momentos de incertidumbre. Esa combinación de valores y estrategia permite a Euskadi encarar el futuro con confianza y determinación.

Solo desde la colaboración público-privada podremos seguir construyendo una industria sólida, capaz de garantizar competitividad y bienestar. Y en ese camino, quiero agradecer a Elkargi, compañeros de viaje que ayudan a que muchas empresas conviertan sus proyectos en realidades sostenibles, por construir espacios tan enriquecedores como este foro, que nos permiten reflexionar, aprender y proyectar juntos el futuro de nuestra industria.