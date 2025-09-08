El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres EF

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Defiende que suprimir este gravamen tendría un impacto mínimo en la factura y que la tasa Enresa «bajaría automáticamente si se prolonga la operación»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:03

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  3. 3 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  6. 6

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  7. 7

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  8. 8

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  9. 9 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  10. 10

    Trump convoca a los líderes europeos en Washington y declara que no está «contento» con Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado