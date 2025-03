«Faltan fontaneros y no se entiende porque pueden cobrar mejor que un médico»

Normalmente, si abrimos un grifo sale agua y si presionamos un botón, la cisterna funciona. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando encendemos la calefacción. Todo ... parece muy sencillo… hasta el momento en el que algo falla y uno se ve obligado a recurrir a un fontanero, un colectivo que ayer celebró el Día Mundial de la Fontanería, y cuya profesión resulta imprescindible en el día a día. Sin embargo, cada vez es más difícil encontrar uno. El sector sufre un grave déficit de profesionalies y no hay relevo para los que se jubilan.

«Estamos en una situación que se está convirtiendo en un problema», admiten en Afonvi, la asociación empresarial de fontanería, saneamiento, gas y calefacción de Bizkaia. La escasez de mano de obra, prosigue, hace que «desgraciadamente, muchas empresas no puedan cubrir la carga de trabajo porque no tienen personal».

La falta de relevo es un fenómeno que «no se entiende». Es lo que opina Unai Martínez, que trabaja como autónomo en una empresa de fontanería que dirige él mismo. El convenio que se aplica para los trabajadores del sector es el del Metal de Bizkaia. «Ha llegado un punto en el que cualquier trabajo en el que seas oficial se cobra mejor que un médico. La demanda de mano de obra es brutal, y hace que la remuneración se dispare», asegura.

Aún teniendo en cuenta que los sueldos pueden llegar a ser más altos que en muchos trabajos, faltan manos para cubrir la demanda. Según él, esto se debe a que «los abuelos y padres que durante mucho tiempo se han dedicado a esto no han querido o no han conseguido transmitir el oficio a sus nietos e hijos». Lo mismo opina Manu, un fontanero que lleva 31 años dedicándose a ello: «Cuando empecé como aprendiz, a los 17, iba a comer el menú del día y lo que veía eran todo tiarrones de 50. Con esa edad ya veía que no había jóvenes. Creo que la sociedad ha ido apostando por oficios más limpios, más de oficina, antes que por trabajos clásicos».

Para el curso 2023-24 en Euskadi se matricularon 1.908 alumnos en la familia de 'instalación y mantenimiento' de Formación Profesional. Se cubrieron el 77,7% de las plazas ofertadas, un porcentaje menor que, por ejemplo, la FP de informática (81,4%) o la sanitaria (96%).

Julen Elgeta, presidente de Hetel, que reúne a 33 centros de Formación Profesional de Euskadi, tiene claro que «la oferta formativa no es muy grande», pero que al mismo tiempo esto ocurre «porque tampoco es muy demandada». En su opinión, falta «una parte pedagógica muy grande», que impide que la juventud se interese por el oficio. «La situación actual es que, desgraciadamente, la oferta formativa es suficiente», manifiesta.

Ander Arrese, profesor del Centro Formativo Otxarkoaga, tambien admite que existe una demanda que no se cubre y «se deberían analizar las causas». La mayoría de los alumnos son hombres jóvenes -no hay apenas mujeres- y cada vez hay más inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos.

Sin papeles

Desde Afonvi inciden en que los últimos años, «la mayor parte del sector se está nutriendo de las personas migrantes». No obstante, se encuentran con el gran problema del papeleo. «La regularización es muy complicada porque normalmente son personas en situación irregular, que necesitan acreditar residencia primero, para luego poder pedir el permiso de trabajo. Es un tema burocrático bastante arduo». Esta situación, afirma el directivo, «complica mucho a las pymes porque a veces les da miedo contratar a estas personas por los trámites administrativos». Los estereotipos sobre la profesión están a la orden del día. «La gente suele pensar que el fontanero es una persona poco preparada académicamente, poco cualificada, pero no es así», dice.