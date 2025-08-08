La falta de medidas contra los despidos traumáticos en la contrata de Bridgestone confirma la huelga

Las negociaciones sobre el despido colectivo presentado a la plantilla que la contratista Serveo tiene en Bridgestone Basauri siguen sin evolucionar para los trabajadores. ... Según ha denunciado CC OO de Euskadi, la segunda reunión del periodo de consultas del ERE celebrado este viernes se ha saldado sin resolver los 22 despidos traumáticos previstos sobre una plantilla de 39 personas (el 57%), lo que les ha llevado a confirmar la convocatoria de una jornada de huelga el próximo 18 de agosto.

«A pesar de nuestra firme oposición, la empresa mantiene su intención de ejecutar estos despidos de forma traumática», han alertado desde el sindicato, que había propuesto unas soluciones menos lesivas para los trabajadores encargados del mantenimiento y de la limpieza que la compañía de neumáticos tiene en Basauri, y que este mismo año tuvo que afrontar un ERE que se saldó en 232 salidas de una plantilla formada por 831 trabajadores.

De hecho, la contrata mantiene a algunos trabajadores en los puestos desde hace 30 años. Una situación por la que los sindicatos pedían alternativas como la recolocación del personal afectado en otros centros del territorio, manteniendo las condiciones actuales, una prejubilación con rentas para los mayores de 55 años, o el estudio de una bajas voluntarias incentivadas con garantiá de una bolsa de empleo activa. «En la reunión de hoy la empresa se ha comprometido a presentar en la próxima sesión un estudio detallado sobre la edad de la plantilla y las ofertas de empleo disponibles en un radio de 100 kilómetros, con el fin de valorar posibles adhesiones voluntarias», han apuntado.

En todo caso CC OO ha vuelto a ser crítico con la decisión de plantear esta situación en pleno periodo estival, una estrategia que sospechan podría estar utilizándose para que el conflicto pase desapercibido. Además han agradecido la solidaridad mostrado por el comité de empresa Bridgestone Basauri, en el apoyo de su lucha. La próxima reunión del periodo de consultas tendrá lugar este próximo martes 12.