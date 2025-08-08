El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo

La falta de medidas contra los despidos traumáticos en la contrata de Bridgestone confirma la huelga

La segunda reunión celebrada este viernes se salda sin alternativas para la salida de 22 trabajadores encargados del mantenimiento en la planta de Basauri

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:03

Las negociaciones sobre el despido colectivo presentado a la plantilla que la contratista Serveo tiene en Bridgestone Basauri siguen sin evolucionar para los trabajadores. ... Según ha denunciado CC OO de Euskadi, la segunda reunión del periodo de consultas del ERE celebrado este viernes se ha saldado sin resolver los 22 despidos traumáticos previstos sobre una plantilla de 39 personas (el 57%), lo que les ha llevado a confirmar la convocatoria de una jornada de huelga el próximo 18 de agosto.

