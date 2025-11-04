El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Recoder de la Cuadra, consejero delegado de Faes Farma. Yvonne Iturgaiz

Faes Farma gana 73,6 millones hasta septiembre, un 7,6% menos por los costes extraordinarios

La farmacéutica vasca eleva sus ingresos en un 15%, y el resultado viene condicionado por las adquisiciones de Edol y SIFI y los costes de la fábrica de Derio

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:18

Faes Farma está completando un año fructífero para su negocio ya que hasta septiembre, sus ingresos han crecido un 15,5% respecto al mismo periodo ... del año pasado hasta situarse en 454 millones, por encima de las previsiones que mantenía la farmacéutica vasca para el conjunto del año gracias a «la buena marcha generalizada de todas las áreas de negocio». La firma, eso sí, ha visto reducir su beneficio hasta los 73,6 millones (un 7,6% menos) debido a los costes extraordinarios que han supuesto tanto la fábrica de Derio como las dos adquisiciones de calado que ha realizado este año.

