Faes Farma gana 73,6 millones hasta septiembre, un 7,6% menos por los costes extraordinarios

Faes Farma está completando un año fructífero para su negocio ya que hasta septiembre, sus ingresos han crecido un 15,5% respecto al mismo periodo ... del año pasado hasta situarse en 454 millones, por encima de las previsiones que mantenía la farmacéutica vasca para el conjunto del año gracias a «la buena marcha generalizada de todas las áreas de negocio». La firma, eso sí, ha visto reducir su beneficio hasta los 73,6 millones (un 7,6% menos) debido a los costes extraordinarios que han supuesto tanto la fábrica de Derio como las dos adquisiciones de calado que ha realizado este año.

La primera de ellas, la de Laboratorios Edol en Portugal, costó 75 millones. Y después vino la adquisición de la italiana SIFI, una operación valorada en 270 millones, convirtiéndose en la mayor operación de la historia de la compañía que dirige Eduardo Recoder de la Cuadra.

Desde el comienzo de año, el ebitda ajustado -beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y sin tener en cuenta los costes extraordinarios- ha subido un 3% hasta los 112,8 millones, «en línea con las expectativas». Bajando al detalle, los ingresos de la división de Farma, se elevaron por encima de un 13% en los nueve primeros meses del año hasta los 399,5 millones de euros gracias al buen comportamiento del mercado en Latam (+16%) y licencias (+17%). Por su parte, los ingresos de FARM Faes, la división de Nutrición y Salud animal, registraron un fuerte crecimiento (+48%) hasta situarse en 57,8 millones de euros con el negocio de ISF (nueva planta en Huesca) como gran impulsor.

En el negocio de Farma Iberia, los ingresos alcanzan los 170,7 millones de euros (+8%), impulsados principalmente por el desempeño de los productos de prescripción (visita médica). Los ingresos de mercados internacionales suman 129,6 millones en este periodo (+19%). Continúa el buen comportamiento de la región de Latam, que aportó 83,8 millones, así como en el resto de los países internacionales, con 45,8 millones. En Latam, Colombia (+25%), Ecuador (+31%) y Perú (+25%), continúan evolucionando muy positivamente en base a la estrategia para maximizar los productos de Bilastina e Hidroferol.

Apuesta por la oftamología

Los planes de la firma con sede en Lamiako son ambiciosos. Tras haberse cumplido los primeros seis meses desde el nuevo Plan Estratégico 2025-2030, la firma sigue teniendo como objetivo alcanzar los 1.000 millones de facturación y un ebitda de 240 millones. Para ello, la compañía argumenta que las adquisiciones de Laboratorios Edol y SIFI van a ayudarles a cumplir este objetivo. Ambas están especializadas en oftalmología, y gracias a ellas, aseguran, «Faes Farma cuenta con una de las ofertas más destacadas del mercado en oftalmología, reforzando su posición internacional y presencia en nuevos mercados».

Otra de las grandes palancas del crecimiento de la farmacéutica será la nueva planta en Derio, que recibió el certificado para producir medicamentos en enero y que, según admitió el propio Recoder de la Cuadra en una entrevista a este periódico, les permitirá «triplicar la producción». La nueva planta, para la que Faes Farma ha invertido 200 millones, cuenta con una superficie de 60.000 metros cuadrados.