El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las exportaciones de Mercedes crecieron en julio un 32% en comparación con un 2024 que resultó flojo para su actividad. E. C.

Las exportaciones vascas mejoran un 4% empujadas por Mercedes, pese a la caída en la automoción

La venta de neumáticos se desploma a la mitad y los componentes para vehículos se reducen un 24% en julio

Sergio Llamas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:39

Las exportaciones vascas crecieron en julio un 4,1% respecto al año pasado, apoyadas por el empuje de la planta de Mercedes. Según los datos ... recogidos por el instituto vasco de Estadística, Eustat, en total se superaron los 2.654 millones de euros, de los que más de 450 proceden de la fábrica alavesa. Sumando las partidas de turismos y vehículos para el transporte de mercancías las instalaciones de Júndiz mejoraron su envíos al extranjero en un 32% respecto al año pasado, pese a la crisis que vive el sector. También crecieron notablemente las exportaciones de CAF. Lo hicieron más de un 50%, rozando en total los 80 millones de euros al sumar la fabricación de transporte por vías férreas y la de autobuses en Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las exportaciones vascas mejoran un 4% empujadas por Mercedes, pese a la caída en la automoción

Las exportaciones vascas mejoran un 4% empujadas por Mercedes, pese a la caída en la automoción