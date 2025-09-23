Las exportaciones vascas mejoran un 4% empujadas por Mercedes, pese a la caída en la automoción

Las exportaciones vascas crecieron en julio un 4,1% respecto al año pasado, apoyadas por el empuje de la planta de Mercedes. Según los datos ... recogidos por el instituto vasco de Estadística, Eustat, en total se superaron los 2.654 millones de euros, de los que más de 450 proceden de la fábrica alavesa. Sumando las partidas de turismos y vehículos para el transporte de mercancías las instalaciones de Júndiz mejoraron su envíos al extranjero en un 32% respecto al año pasado, pese a la crisis que vive el sector. También crecieron notablemente las exportaciones de CAF. Lo hicieron más de un 50%, rozando en total los 80 millones de euros al sumar la fabricación de transporte por vías férreas y la de autobuses en Gipuzkoa.

Pese a la mejora de los datos en la venta de vehículos, derivados también de un 2024 en el que la planta de Mercedes firmó un mal año, el sector de la automoción muestra flaquezas en el envío de piezas y accesorios. Cayeron interanualmente casi un 24%, con 138,7 millones en total (cerca de 43 millones menos). Se nota, además, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sufrido en la planta de Bridgestone en Basauri y que se cobró 232 puestos, ya que las exportaciones de neumáticos de caucho se redujeron casi a la mitad, un 48%, hasta los 37 millones.

Además se ha producido un descenso en la actividad de Petronor. Las exportaciones de refinanción de petróleo se han rebajado un 20%, hasta quedar en julio 57,3 millones de euros, en un año en el que la refinería de Muskiz ha afrontado una parada de mantenimiento y mejora de equipos que se ha prolongado durante casi dos meses, y que precisamente finalizó en julio. En total las ventas al extranjero de productos energéticos han caído a la mitad, desde los 143,8 a los 72,8 millones, eso sí en un mercado afectado por la volatilidad de los precios del combustible. Una dinámica similar se mantiene en los datos acumulados del año. En los primeros siete meses del ejercicio los productos energéticos enviados al extranjero se han reducido en más de un 40%, rozando en total los 740 millones

Cabe destacar, además, el impacto que está recibiendo el sector del acero y la siderurgia. Los perfiles de hierro o acero sin alear se mantuvieron estables en julio, con 48,7 millones, mientras que los tubos de estas materias se han dejado ya un 20% de sus ventas al exterior -en total alcanzan los 41,4 millones-, fruto de una política arancelaria impuesta por EE UU que ha reordenado el mercado global y ha cerrado muchas puertas a la industria vasca.

Acumulado anual

Alemania es el principal país receptor. Se lleva el 15,1% de los productos vascos, seguido de cerca por Francia que acapara el 14,7%. Por detrás quedan Reino Unido (con el 6,5%), los Estados Unidos (un 6%) e Italia (el 5,9%).

Pese a la mejora mensual, en los primeros siete meses del año las exportaciones vascas se mantienen sin apenas variación respecto al año pasado (se reducen apenas un 0,03%), con 18.371 millones en ventas hasta julio, encabezadas por Bizkaia (6.403 millones), y seguidas por Gipuzkoa (6.163) y Álava (5.805). Los productos no energéticos protagonizan el monto total (17.631 millones) y crecen un 3% en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque lo hace gracias a la producción alavesa y guipuzcoana ya que los datos en Bizkaia cayeron un 10,2%.

La fábrica de Mercedes sigue siendo la gran exportadora. Solo las ventas de turismos supera los 2.000 millones de euros (un 39% más). Destacan, también, la producción de coches para vías férreas. Estos han subido un 106% hasta alcanzar los 278 millones de euros tras los fuertes pedidos que CAF entregó en abril. Igualmente se notan mejoras en partidas menores como el aceite de soja (las exportaciones han crecido en el año un 156%), las piezas para ferrocarriles o los turborreactores y los turbopropulsores.

Retroceden, sin embargo, las piezas para automóviles que se han dejado casi un 12% en el último año (164 millones menos), los neumáticos (se reducen un 29% (187 millones) y, de nuevo, los aceites refinados pierden un 34,2% (casi 326 millones).

En cuanto a las importaciones, Euskadi ha subido la adquisición de productos extranjeros. Crecieron en julio un 6,2% alcanzando los 2.407 millones, lo que reduce el saldo comercial a 247 millones a favor del territorio. En el acumulado del año caen un 0,5%, con un total de 16.010 millones, debido a que Bizkaia ha rebajado sus compras al exterior en casi mil millones de euros (un 9,8%), mientras Álava y Gipuzkoa las han aumentado un 18,6 y un 6% respectivamente (658 y 190 menos).