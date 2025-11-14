El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en el Txorierri y una persona herida tras un accidente entre 7 vehículos
Trabajador desecha huevos de gallina en una granja en cuarentena. EFE

Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

Los envíos se desploman a países como Alemania, Polonia o Arabia Saudí, aunque el sector asegura que es pronto para valorar el impacto de la gripe aviar

José A. González

José A. González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

«Son innumerables los países que nos han puesto restricciones a animales vivos; algunos las regionalizan y otros no». Estas son palabras de ayer del ... director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, tras prohibir la crianza de gallinas al aire libre. No detalló el nombre exacto de los países que han decretado estas medidas —que también afectan a otros estados comunitarios—, pero su impacto sí se registra en las exportaciones españolas, especialmente la de huevos, que en lo que va de año caen un 10%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo peor está por llegar, aseguran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  5. 5 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  6. 6

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  7. 7

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  8. 8

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto