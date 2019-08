Euskadi triplica las ventas de cliclomotores hasta julio, muy por encima del resto de comunidades Las ventas de ciclomotores en Euskadi han registrado en lo que va de año incrementos de hasta tres dígitos. / manu cecilio La versatilidad ante las restricciones al tráfico, la conciencia ambiental y las compras por parte de empresas explican el notable incremento ERLANTZ GUDE Sábado, 24 agosto 2019, 00:43

Pese a las elevadas precipitaciones cada vez es más habitual ver motoristas en las calles de Bilbao y Vitoria. Y por supuesto en San Sebastián, plaza histórica de las 'scooters' de 125 centímetros cúbicos. En plena eclosión, los ciclomotores vienen a desarrollar una función similar para desenvolverse con agilidad en el trazado urbano. Las 519 unidades vendidas en el País Vasco hasta julio triplican la cifra de hace un año, muy por encima del resto de comunidades.

Si se incluyen las motocicletas -todas aquellas de más de 50 centímetros cúbicos entre las que más de la mitad son 'scooters' de 125-, Euskadi es la tercera comunidad que más crece en 2019 porcentualmente en matriculaciones. Aunque las primeras abarcan una cuota mayor de mercado, los ciclomotores están al alza en todo el país con un aumento del 31,8% hasta julio, frente al 12,2% de las motos.

José María Riaño, secretario general de la patronal del sector Anesdor, apunta un buen número de motivos que justifican el 'boom' vasco de los ciclomotores: el precio, el seguro y el mantenimiento son inferiores en este tipo de vehículos, es más fácil estacionar y son más versátiles ante las crecientes restricciones al tráfico -las tres capitales avanzan en el objetivo de convertirse en 'ciudades 30', con los tramos urbanos limitados a esa velocidad-. A ello se suma el cambio de paradigma en la movilidad por la mayor conciencia ambiental. Los vehículos ecológicos ganan presencia en las ciudades, recuerda Riaño: motos, patinetes y bicis, alternativa esta última por la que apuesta fuerte Bilbao, tras la estela de Vitoria y San Sebastián.

Las motos no sólo contaminan menos, sino que experimentan un auge de modelos eléctricos. Lideran las ventas en julio tanto en ciclomotores como en motos de más de 50 centímetros cúbicos. «Basta con un enchufe convencional y hasta te puedes llevar la batería y cargarla en casa», explica Riaño. De ahí que las unidades eléctricas puras alcancen una cuota de mercado del 5,4%. Los turismos en cambio no llegan al 1%.

El secretario general de Anesdor disocia el aumento de matriculaciones de motos -un 13,6% en España hasta julio- de la caída del 6,5% en los coches en 2019. «Tradicionalmente las ventas avanzan a la par», apunta Riaño. Y atribuye la dispar evolución -además de al mayor importe de los turismos eléctricos- a las incógnitas en torno al diésel. Las motos no presentan esta desventaja: no usan gasóleo por cuestión de potencia y el mayor espacio que ocupa este motor. Ni siquiera hay alternativas híbridas, ya que exigiría doble motorización.

'Motosharing'

Otro motivo tras el repunte de los ciclomotores es su adquisición por parte de empresas para reparto o alquiler, fenómeno conocido como 'motosharing' y que despunta en Madrid y Barcelona. Cuatro de los siete meses contabilizados arrojan incrementos a triple dígito, ligados a compras de flotas. En abril las ventas crecieron en Euskadi al 564% y en mayo, al 452%. Para manejar un ciclomotor sólo se exige el permiso de conducir B -el de turismos- o, en su defecto, el permiso AM, que la UE endureció la pasada década pero que se puede obtener a los 15 años.

El sector atraviesa una dinámica alcista de ventas desde la crisis, aunque la aparición de opciones como patinetes o bicis eléctricas impide aspirar a las 400.000 matriculaciones de 2008. Comparte retos con la industria del automóvil como la necesidad de remozar un parque envejecido -15,6 años de media, tres más que los turismos-, para lo que exige un plan al Gobierno central y la adecuación de la política fiscal a las emisiones de gases.

Las cifras 23,8% Euskadi es la tercera comunidad que más crece en 2019 entre motos y ciclomotores. Ronda las 4.200. 200.000 El sector espera cerrar el año ligeramente por encima de esta cifra, la mitad no obstante que en 2008