Euskadi supera los 102.600 trabajadores extranjeros y marca un nuevo récord

La entrada de trabajadores extranjeros sigue siendo el parche que evita que el envejecido mercado laboral vasco se desinfle. En julio los cotizantes foráneos marcaron ... un nuevo récord y alcanzaron los 102.627, casi un 6% más que en el mismo mes del año pasado según los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De nuevo representan la mitad de la mano de obra incorporada a la economía vasca, al alcanzar los 5.800 de los 10.661 sumados en los últimos 12 meses.

Su presencia crece en los sectores que más dificultades tienen para seducir a la mano de obra local como la construcción, donde el número de cotizantes extranjeros ha crecido un 11% en el último año, las labores asociadas a la logística y el reparto de paquetería en el que se han disparado un 20%, o en la hostelería, con un incremento del 6%, pero que se mantiene como el área que más trabajadores de fuera contrata. Actualmente rozan los 19.000 en el País Vasco.

En la hostelería, de hecho, los trabajadores inmigrantes suponen ya más de una cuarta parte del total (representan el 27,63% entre el régimen general y el de autónomos), mientras que en la construcción suponen algo más de dos de cada diez (un 21,63%). También siguen cobrando peso en un área de la industria que ve peligrar su competitividad por la falta de mano de obra local. Aquí los más de 10.000 trabajadores extranjeros siguen al alza. En el último año se han incorporado casi 800 personas y suponen ya un 5,7% del total.

Un 10% de los trabajadores

Por provincias, Bizkaia es la que más recurre a esta mano de obra. Algo más de 50.000 engrosan ya las filas de trabajadores en la provincia, donde en el último año su presencia ha crecido un 7% (ha sumado 3.300 personas respecto a julio de 2024). El crecimiento en Álava ha sido ligeramente mayor, roza el 8%, y suma más de 1.300 nuevos trabajadores. Aunque Gipuzkoa incorpora asalariados y autónomos a menor ritmo y en el último ejercicio ha sumado 1.150 -un 3,46% más-, en las tres regiones su perso supone ya el 10% de todos los trabajadores vascos.

A estas cifras falta sumar la de los trabajadores extranjeros adscritos al sistema especial de empleados del hogar, que oficialmente han reducido su presencia en Euskadi casi un 13% -bajan en el último año de 11.127 a 9.697-, aunque el colectivo ha denunciado en numerosas ocasiones que se trata de un ámbito que a menudo elude la contratación oficial. De hecho, según vienen denunciando, su número de cotizantes se ha venido reduciendo a medida que el salario mínimo interprofesional ha venido creciendo durante los últimos años.

En cuanto a los países de procedencia, en Euskadi prima la entrada de los trabajadores colombianos. Hay casi 12.000 personas procedentes del país incorporadas a las filas vascas. Le siguen Rumanía, con 10.300, Marruecos con 10.000 y Venezuela con 7.000. En total hay más de 80.500 afiliados a la Seguridad Social procedentes de países no comunitarios y 22.000 de la UE.