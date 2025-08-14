El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La entrada de mano de obra foránea viene suponiendo más de la mitad de los nuevos cotizantes en Euskadi. E. C.

Euskadi supera los 102.600 trabajadores extranjeros y marca un nuevo récord

El número de cotizantes foráneos crece un 6% en el último año y sigue nutriendo los sectores de la construcción, el reparto y la hostelería

Sergio Llamas

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:13

La entrada de trabajadores extranjeros sigue siendo el parche que evita que el envejecido mercado laboral vasco se desinfle. En julio los cotizantes foráneos marcaron ... un nuevo récord y alcanzaron los 102.627, casi un 6% más que en el mismo mes del año pasado según los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De nuevo representan la mitad de la mano de obra incorporada a la economía vasca, al alcanzar los 5.800 de los 10.661 sumados en los últimos 12 meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  2. 2

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  3. 3

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  7. 7 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  8. 8

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  9. 9

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»
  10. 10

    ¿Por qué llegan a las playas de Noja toneladas y toneladas de algas invasoras?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi supera los 102.600 trabajadores extranjeros y marca un nuevo récord

Euskadi supera los 102.600 trabajadores extranjeros y marca un nuevo récord