Euskadi nunca ha tenido tantos trabajadores como ahora: suma 4.400 y alcanza 1,036 millones de cotizantes

Los datos de empleo siguen arrojando cifras récord en Euskadi con un total de 1.036.074 afiliados medios durante un noviembre histórico que marca ... los mejores datos de los 20 años. En total se han sumado 4.404 nuevos afiliados, una cifra no alcanzada desde 2006 (entonces se incorporaron 5.475 entre octubre y noviembre, antes del estallido de la crisis desatada en 2007). Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este crecimiento viene motivado principalmente por el alza en el sector de la educación, que sigue incorporando trabajadores tras la vuelta a las aulas, y un comercio que se ha venido preparando para la temporada de las rebajas y las ventas navideñas.

Al contrario de lo que ocurre en España, noviembre suele ser un buen mes para el empleo vasco. Sin embargo, este año se doblan las cifras de nuevos afiliados en comparación con el ejercicio pasado -entonces los cotizantes crecieron en 2.138-, cuando también se marcó un nuevo récord histórico antes de la caída habitual a comienzos de año por la cuesta de enero. En esta ocasión Euskadi rompe una nueva barrera y pasa por primera vez de 1.030.000 trabajadores. Así, en la comparación anual, este noviembre se han ganado 13.176 afiliados medios respecto a 2024 (un 1,29% más).

En el caso del desempleo, Euskadi ha registrado 1.123 parados menos respecto al mes de octubre (una caída del 1,04%), con un total de 106.486 demandantes de trabajo. Unos resultados que también son positivos en la comparación anual. Respecto al mismo mes del año pasado, el número de personas en busca de una ocupación ha caído en 1.408 personas (un 1,30%). Además, según adelanta el servicio público vasco de empleo Lanbide, de los 61.868 contratos firmados el pasado mes, 14.177 -un 22,9%- fueron de carácter indefinido.

Crece sanidad y baja la hostelería

En noviembre destacan también las contrataciones en el sector sanitario (suma casi 900 trabajadores en el último mes), un sector que busca reforzar filas y que afronta una temporada de vacunaciones. La industria vasca, sector clave, se mantiene prácticamente estancada y se reduce ligeramente la hostelería (prácticamente con 200 empleados menos).