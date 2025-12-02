El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La temporada de las rebajas navideñas dispara las contrataciones en el sector comercial. EFE

Euskadi nunca ha tenido tantos trabajadores como ahora: suma 4.400 y alcanza 1,036 millones de cotizantes

El alza de la educación y las contrataciones en el comercio para la temporada navideña marcan este nuevo hito

Sergio Llamas

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

Los datos de empleo siguen arrojando cifras récord en Euskadi con un total de 1.036.074 afiliados medios durante un noviembre histórico que marca ... los mejores datos de los 20 años. En total se han sumado 4.404 nuevos afiliados, una cifra no alcanzada desde 2006 (entonces se incorporaron 5.475 entre octubre y noviembre, antes del estallido de la crisis desatada en 2007). Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este crecimiento viene motivado principalmente por el alza en el sector de la educación, que sigue incorporando trabajadores tras la vuelta a las aulas, y un comercio que se ha venido preparando para la temporada de las rebajas y las ventas navideñas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2 El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  8. 8 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  9. 9

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  10. 10

    El PNV toma ventaja sobre Bildu a costa de PSE y PP, según el Sociómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi nunca ha tenido tantos trabajadores como ahora: suma 4.400 y alcanza 1,036 millones de cotizantes

Euskadi nunca ha tenido tantos trabajadores como ahora: suma 4.400 y alcanza 1,036 millones de cotizantes