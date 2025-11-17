Euskadi tiene solo 290 puntos de recarga rápidos en pleno bum de los coches eléctricos

La enorme complejidad que presenta la electrificación del transporte reside en la dificultad de integrar simultáneamente varias acciones clave como la adaptación de las cadenas ... de producción de los fabricantes, la ejecución de planes de ayuda para la demanda o el avance de la regulación. Un 'mix' en el que no se puede obviar el esencial desarrollo de la infraestructura de recarga, que se ha convertido en una de las grandes asignaturas pendientes de Euskadi.

Y es que según los datos recogidos por Anfac (patronal de fabricantes de coches), el País Vasco está por debajo de la media nacional en el indicador de la infraestructura de recarga, que mide el grado de desarrollo de estas instalaciones públicas atendiendo a su número. El índice vasco llega al 12,4 sobre una base 100, mientras el nacional alcanza un 13,1. Desde enero se han instalado en Euskadi 575 nuevos postes hasta llegar así a los 2.258, una cifra muy lejana a los objetivos que persiguen Anfac y Faconauto (patronal de los concesionarios), que apuntaban a que Euskadi necesitaba cerrar el año con cerca de 4.000 para estar en línea con los objetivos. Pero más allá del evidente déficit en el número de electrolineras existe otro problema de calado: la potencia de las mismas.

A día de hoy, cargar el vehículo eléctrico en menos de media hora apenas es posible en 290 de ellas –el 12,8% de la red–, y solamente en 73 de ellas (potencias superiores a 250 kV) los tiempos son inferiores a 15 o 10 minutos. En este apartado en concreto, Euskadi está por detrás de comunidades como Castilla y León (357), Cataluña (268), Comunidad Valenciana (128), Aragón (122) o Galicia (102), y se encuentra en décima posición en el ránking autonómico. Los datos reflejan una carencia evidente de infraestructura que compromete seriamente el despliegue de los eléctricos, «más aún teniendo en cuenta que la tecnología actual de los vehículos ligeros de baterías ya se presenta con potencias de carga superiores a 100 kW e irá incrementándose rápidamente con la introducción de nuevos modelos», subraya Anfac. Estos puntos son, además, «absolutamente necesarios» para los vehículos pesados. Mientras tanto, dos tercios de las electrolineras vascas tienen una potencia inferior a 22 kW, lo que implica tiempos superiores a las tres horas, algo inviable si el usuario pretende hacer recorridos largos.

Despegue En lo que va de año, uno de cada cuatro coches vendidos en Euskadi son modelos electrificados

Esta insuficiencia pone en jaque las estrategias de electrificación en un momento crucial en el que parece que las ventas de electrificados por fin despegan. En lo que va de año, uno de cada cuatro coches nuevos vendidos en Euskadi ya son eléctricos puros o híbridos enchufables, una cuota que se ha más que duplicado desde el año pasado. A ello ha contribuido el plan Moves, que otorga ayudas de hasta 7.000 euros para adquirir vehículos y financiar hasta el 80% de la instalación de puntos de recarga para particulares. El problema es que estos fondos llevan meses agotados en Euskadi y en otras muchas comunidades. Además, la posibilidad de lanzar nuevas ayudas desde el Congreso de los Diputados es remota, dada la enrevesada situación parlamentaria tras la retirada de apoyo de Junts al Gobierno de Sánchez. Ahora, el Ejecutivo central prepara un nuevo plan con la diferencia de que será centralizado y excluirá a las comunidades de su gestión, una medida que reclamaba con urgencia todo el sector para reducir los tiempos en los que se abonan las ayudas, que a veces se alargan hasta los dos años.

Cuellos de botella

De hecho, uno de los principales factores que explican el por qué de la insuficiente red de recarga pública vasca se encuentra en las complicaciones a las que se enfrentan las compañías eléctricas para instalar nuevos puntos, siendo la excesiva burocracia el epicentro de las quejas. En su día Repsol trasladó el problema a cifras, señalando que de media se tardan 432 días para activar un punto desde que se inicia su instalación. Un problema del que también se han quejado de manera reiterada otros actores destacados del sector como Iberdrola o Endesa.

Un informe de la OBS Business School señala que uno de cada cinco puntos instalados en la geografía nacional (en total son 52.107) no está operativo ya sea porque se encuentra en mal estado, está averiado o aún no se ha podido conectar a la red. Se trata de una parálisis que por el momento ha dejado 114 millones en inversión bloqueada. Entre las causas, señalan, están los «permisos duplicados» o la «falta de coordinación entre administraciones».