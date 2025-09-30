El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El turismo ha sido el motor de crecimiento de la economía española en 2024, que creció un 3,5% según el INE. EFE

Euskadi fue la segunda comunidad donde menos creció el PIB en 2024 y sigue perdiendo peso a nivel nacional

Representa un 5,7% de la riqueza del conjunto de España, frente al 6,3% del 2000

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:53

La generación de riqueza en Euskadi sigue perdiendo peso relativo en el conjunto de España, y es que, tal y como constata la Estadística de ... Contabilidad Regional que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) generado en el País Vasco en 2024 supuso solamente el 5,7% del total generado en España. Un declive que, lejos de representar un hecho puntual, se está volviendo una tendencia cada vez más evidente con el paso del tiempo. De hecho, este último dato representa la cota más baja de los últimos años, ya que en el 2000, la economía vasca suponía el 6,3% del valor de los productos y servicios que se generaban en España, lo que se traduce en seis décimas más.

