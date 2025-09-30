Euskadi fue la segunda comunidad donde menos creció el PIB en 2024 y sigue perdiendo peso a nivel nacional

La generación de riqueza en Euskadi sigue perdiendo peso relativo en el conjunto de España, y es que, tal y como constata la Estadística de ... Contabilidad Regional que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) generado en el País Vasco en 2024 supuso solamente el 5,7% del total generado en España. Un declive que, lejos de representar un hecho puntual, se está volviendo una tendencia cada vez más evidente con el paso del tiempo. De hecho, este último dato representa la cota más baja de los últimos años, ya que en el 2000, la economía vasca suponía el 6,3% del valor de los productos y servicios que se generaban en España, lo que se traduce en seis décimas más.

Un fenómeno que encuentra su explicación en el considerable auge del turismo en otras comunidades, que actúa como la locomotora del crecimiento en estos momentos, pero coincidiendo a su vez con la propia estructura de la economía vasca, conectada sobre todo a una industria que en estos momentos no atraviesa sus mejores momentos por factores como la debilidad de las exportaciones (cayeron un 5,1% en 2024) a causa del enfriamiento de la industria europea, así como la crisis que atraviesa la automoción (uno de los sectores tractores de Euskadi) como por la propia incertidumbre.

Así las cosas, los datos del INE revelan que durante este último año, Euskadi fue la segunda comunidad con menor crecimiento del PIB, un 2,8%, lo que la deja únicamente por encima de Cantabria, donde el índice creció un 2,3%. Cifras que contrastan con el 3,5% que creció la riqueza en el conjunto del país, con comunidades como Murcia (4,5%), Canarias (4,4%) o Baleares (4,2%) situándose a la cabeza del crecimiento.

Con todo, hay una lectura positiva. Pese a la pérdida relativa de la generación del PIB, Euskadi se mantiene en segunda posición en la renta 'per cápita' (la riqueza total generada dividida por los habitantes del territorio). En este apartado, el País Vasco cerró el año con una renta por habitante que llegó a 41.016 euros, lo que representa un 125,7% de la media nacional, un porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio precedente (127,7%). Con todo, la evolución es positiva si se tiene en cuenta que en el año 2000 esta representaba el 122,5% de la media nacional.

Según el INE, Madrid registró el PIB per cápita más elevado de 2024, con 44.755 euros por habitante. En tercera posición, detrás de Euskadi, se situó Navarra con 39.076 euros. Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros).