El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi E. P.

Euskadi saca pecho en la mayor feria europea de electrificación que arranca en Bilbao

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, alerta en el evento Enlit Europe del riesgo de frenar la industrialización y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, pide marcos estables para la remuneración de la inversión

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:02

Bilbao es hasta el 20 de noviembre el centro europeo para los actores más importantes en la digitalización del sector eléctrico, la descarbonización y la ... transición energética. En el evento Enlit Europe se dan cita las principales compañías internacionales, como Iberdrola, Siemens, Schneider Electric, Huawei o ABB para presentar sus últimas soluciones en cuestiones clave para la electrificación y la descarbonización energética. Elementos como la digitalización de las redes, sistemas de almacenamiento o una mejor integración de las renovables en los sistemas de distribución.

