Euskadi saca pecho en la mayor feria europea de electrificación que arranca en Bilbao

Bilbao es hasta el 20 de noviembre el centro europeo para los actores más importantes en la digitalización del sector eléctrico, la descarbonización y la ... transición energética. En el evento Enlit Europe se dan cita las principales compañías internacionales, como Iberdrola, Siemens, Schneider Electric, Huawei o ABB para presentar sus últimas soluciones en cuestiones clave para la electrificación y la descarbonización energética. Elementos como la digitalización de las redes, sistemas de almacenamiento o una mejor integración de las renovables en los sistemas de distribución.

En total, hay 700 compañías con un stand, que provienen de 140 países y que recibirán estos días en el recinto ferial del BEC, en Barakaldo, a más de 15.000 personas. Es una ocasión en la que el fuerte sector energético vasco ha aprovechado para sacar pecho. Iberdrola, que juega un papel importante en el diseño del evento, es la principal empresa vasca que participa, pero también lo hacen otros emblemas del sector en Euskadi, como Ingeteam, Ormazabal, Arteche y una serie de compañías que suman más del 24% del PIB vasco, alrededor de 23.000 millones de euros soportados por las 170 entidades asociadas en el clúster vasco de la energía.

Un bagaje que el lehendakari, Imanol Pradales, ha querido reivindicar en su discurso este martes en la inauguración de Enlit Europe señalando que «nos jugamos el futuro» y, por ello, es en lo que «seguimos comprometidos con absoluta determinación». Y es que, como ha señalado el consejero delegado de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle, «hasta los enchufes en Bilbao tienen más potencia».

El momento que atraviesa España, con la necesidad de determinar antes de fin de año la remuneración de la inversión en unas redes eléctricas ya saturadas -en Euskadi solo tienen libre un 5% de su capacidad-, ha estado muy presente. El directivo de Iberdrola ha insistido en que «el crecimiento de la demanda eléctrica hasta 2035 escalará un 50%», lo que requiere «nuevas infraestructuras» en las que las «redes son claves, deben ser resilientes». Ruiz-Tagle ha señalado que estas inversiones son «un círculo virtuoso que reduce costes, aumenta la eficiencia y garantiza la atención a la demanda».

Pesa el último trámite por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe fijar la retribución a esas inversiones. Su propuesta es hacerlo con una tasa del 6,58%, muy por debajo de lo que reclaman las eléctricas, 7,5%, y cifra a la que esperan acercarse en el último trámite en el Consejo de Estado y tras las alegaciones del Gobierno.

El CEO de Iberdrola España ha insistido en reclamar que «hacen falta marcos normativos ágiles y predecibles» para las redes. Lo ha hecho mes y medio después de que su compañía anunciara 58.000 millones de inversión para los próximos cinco años precisamente en redes y una cantidad que se centra en Estados Unidos y Reino Unido por sus regulaciones.

«Cuello de botella para la industrialización»

Desde el Gobierno vasco, además de la intervención por vídeo del lehendakari Imanol Pradales, ha subido al escenario de la inauguración del Enlit Europe el consejero de Industria vasco. Mikel Jauregi ha reclamado la necesidad de desarrollar la industria y de ganar competitividad. Citando el informe de Mario Draghi elaborado el pasado año para la Comisión Europea, ha insistido en la importancia de la energía y sus costes para ese objetivo.

En ese contexto ha reclamado «necesitamos más redes» reforzando el mensaje que ha mantenido desde el inicio de la legislatura porque, como señaló en su primera entrevista a EL CORREO, «cuando una empresa llega a Euskadi, lo primero que pregunta es por el 'enchufe' y no tenemos».

Jauregi ha explicado que este problema se ha convertido en «un cuello de botella para la industrialización europea» y ha reivindicado la capacidad de las empresas vascas con su tecnología para afrontar este reto de la electrificación.