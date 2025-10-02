El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vuelta de los trabajadores de Educación ha empujado los datos de afiliación. E. C.

Euskadi se repone de su peor agosto al recuperar dos tercios de los afiliados perdidos

Reduce también el repunte del paro vivido en verano, con una caída de 2.200 demandantes de empleo

Sergio Llamas

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:18

Euskadi se repone parcialmente del golpe al empleo sufrido en agosto y alcanza 1.018.270 afiliados a la Seguridad Social. Recupera de esta manera ... casi 11.500 cotizantes de los 16.500 destruidos, algo más de dos tercios, durante el mes anterior (en lo que fue su peor agosto), marcando en volumen la mayor recuperación de los últimos años aunque los datos todavía distan de los máximos alcanzados en mayo (cuando se rozaron los 1.030.000 puestos). Mantienen, eso sí, el crecimiento en la comparativa anual. Gana 10.600 empleos respecto al mismo mes de 2024, un 1,06%, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  6. 6

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  7. 7

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  8. 8

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi se repone de su peor agosto al recuperar dos tercios de los afiliados perdidos

Euskadi se repone de su peor agosto al recuperar dos tercios de los afiliados perdidos