Euskadi se repone de su peor agosto al recuperar dos tercios de los afiliados perdidos

Euskadi se repone parcialmente del golpe al empleo sufrido en agosto y alcanza 1.018.270 afiliados a la Seguridad Social. Recupera de esta manera ... casi 11.500 cotizantes de los 16.500 destruidos, algo más de dos tercios, durante el mes anterior (en lo que fue su peor agosto), marcando en volumen la mayor recuperación de los últimos años aunque los datos todavía distan de los máximos alcanzados en mayo (cuando se rozaron los 1.030.000 puestos). Mantienen, eso sí, el crecimiento en la comparativa anual. Gana 10.600 empleos respecto al mismo mes de 2024, un 1,06%, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

También se recupera del incremento de parados, aunque de nuevo lo hace solo en parte. En septiembre registró 106.969 demandantes de empleo, 2.200 menos que el pasado agosto, si bien éste fue un mes marcado en rojo al suponer el mayor repunte vivido en esas fechas desde 2001. Entonces los datos se dispararon en 4.178 personas, lo que suponía uno de cada cinco nuevos parados creados en toda España. La cifra actual marca, eso sí, su duodécimo mes consecutivo de descenso en la comparativa anual, ya que las listas del paro vasco se han reducido en 1.027 personas en comparación con 2024. Una mejora que se traduce en una caída del 0,95% según ha puntualizado Lanbide.

En total en Euskadi se firmaron en septiembre casi 79.000 nuevos contratos, un 6,1% más que en el mismo mes de 2024, de los que algo más de una cuarta parte (22.000, un 28%) fueron de carácter indefinido. Se trata, en este caso, de unos datos que suponen el mayor registro de los dos últimos años como ha remarcado el servicio público vasco de empleo.

Crece el empleo en la educación

La gran diferencia en cuanto al número de afiliados la marca, como era de esperar, la educación, con una gran parte de su personal que en verano va al desempleo y al que se vuelve a contratar en septiembre. Este sector incorporó el pasado mes más de 5.000 trabajadores -creció más de un 7% respecto a agosto- y supera el número de cotizantes respecto al año pasado en un 1,7%, ya que a pesar de la caída en la natalidad y la notable bajada en las matriculaciones, el sector se mantiene al alza al ofrecer una atención más personalizada a los alumnos.

El otro gran impulso viene de la hostelería, otro clásico en Euskadi, ya que gran parte de los pequeños negocios optan por bajar la persiana en verano. El pasado mes ganó 3.600 afiliados (más de un 5%), y refleja también un ligero crecimiento anual con un millar más de trabajadores en comparación a septiembre de 2024. En el mes se queda estancado, sin embargo, el área de la construcción, que en los últimos tiempos ha venido representando algunas de las mayores subidas y que ha crecido un 2% en el último año (alcanza ya los 60.000 puestos de trabajo en Euskadi) y apenas se notan cambios en la industria, que se mantiene anclada en torno a los 175.000.