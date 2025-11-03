El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari saluda al secretario de estado de energía, Joan Groizard, este lunes en el Puerto de Bilbao EFE

Euskadi reivindica un papel protagonista en el hidrógeno con 163 kilómetros de hidroducto

La red presentada por los gobiernos central y vasco y Enagas afectará a 50 municipios vascos y movilizará hasta 2030 hasta 400 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Enagás y los gobiernos central y vasco han simbolizado su apuesta por el hidrógeno verde con la puesta de largo de los 163 kilómetros de ... la red que lo distribuirá en España a su paso por Euskadi. Es el recorrido del hidroducto que entrará por Bizkaia desde Cantabria, por el Puerto de Bilbao, avanzará hasta Elorrio para, después, seguir por Mondragón y la cuenca del Deba hacia Naclares, en Álava. El trayecto avanzará después hacia Armiñón hasta llegar a Haro pasando por Rioja Alavesa.

