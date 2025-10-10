Euskadi registra en septiembre 330 empresas menos que hace un año

El número de empresas vascas registradas en la Seguridad Social cayó en septiembre hasta las 57.225, un 0,6% por debajo del registrado en ... el mismo mes del año pasado, o lo que es lo mismo, 330 menos. La pérdida de tejido productivo en el territorio es una tendencia arrastrada desde hace años. De hecho, comparando la situación con los niveles prepandemia (un punto de inflexión por el mazazo que supuso para la economía), la pérdida de empresas se cifra en 1.688, lo que supone un 2,8% menos, según un informe publicado este viernes por Confebask. Este dato contrasta con la evolución que registra la economía española, ya que en el conjunto del país, este porcentaje ha aumentado en 0,2 puntos desde entonces.

El dato de septiembre, eso sí, es mejor que el anotado en agosto, cuando se registró el número más bajo de empresas vascas en los últimos 25 años. Septiembre llegó a su fin con 753 más compañías que en agosto, «una subida en línea con la habitual para un mes de septiembre», según aclara la patronal vasca.

Respecto a febrero de 2020, solo en el sector de la construcción se registran más empresas, 79 más (un 1,6%). Por contra, las caídas más intensas tienen lugar en servicios (-2,8% y 1.276 empresas menos) y, sobre todo, en la industria, donde se registran 527 empresas menos, un 8%. Pese a la negativa evolución del número de empresas, hay una lectura positiva. En el caso de este último sector, uno de los tractores de la economía vasca, pese a que el número de empresas haya descendido la cantidad de afiliados ha crecido en más de 8.000 personas desde 2014, por lo que se evidencia que, de media, el tamaño de las empresas crece.

De hecho, según los últimos datos de Confebask (correspondientes a 2024), el tamaño medio de las empresas vascas ha crecido un 25% desde 2008, cuando la media llegaba a 5,11 empleados por sociedad. Ahora, sin embargo, la cifra llega a los 6,41 trabajadores de media.

Menos autónomos

En septiembre, la cifra de autónomos en Euskadi se situó en 165.291 personas, lo que supone un aumento de 299 personas respecto al mes anterior. Sin embargo, al igual que sucede con la cifra de empresas, la comparativa anual refleja una pérdida de 847 trabajadores por cuenta propia, una caída del 0,5%. Respecto a febrero de 2020 hay 4.954 autónomos menos, una reducción del 2,8%.