El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desde febrero de 2020, el número de empresas industriales vascas ha caído un 8%. Adobestock

Euskadi registra en septiembre 330 empresas menos que hace un año

La comunidad ha perdido 1.688 compañías desde el inicio de la pandemia, un 2,8% del tejido productivo vasco

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:32

Comenta

El número de empresas vascas registradas en la Seguridad Social cayó en septiembre hasta las 57.225, un 0,6% por debajo del registrado en ... el mismo mes del año pasado, o lo que es lo mismo, 330 menos. La pérdida de tejido productivo en el territorio es una tendencia arrastrada desde hace años. De hecho, comparando la situación con los niveles prepandemia (un punto de inflexión por el mazazo que supuso para la economía), la pérdida de empresas se cifra en 1.688, lo que supone un 2,8% menos, según un informe publicado este viernes por Confebask. Este dato contrasta con la evolución que registra la economía española, ya que en el conjunto del país, este porcentaje ha aumentado en 0,2 puntos desde entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi registra en septiembre 330 empresas menos que hace un año

Euskadi registra en septiembre 330 empresas menos que hace un año