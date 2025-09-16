El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregi asistió este lunes a la mesa sectorial con la siderurgia para estudiar cómo responder a los aranceles. Irekia

Euskadi reclama hoy en Madrid 6.000 megavatios más por su peso industrial

El consejero Jauregi se reúne con el Gobierno central para reclamar nuevos accesos a energía para reactivar un centenar de proyectos

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:40

«Nosotros tenemos nombres y apellidos de las empresas que necesitan conexión eléctrica. Luego hay otras comunidades que quieren tener 'data centers'. Hay empresas que ... te dicen 'te voy a asegurar una inversión de 3.500 millones si me consigues potencia'. Y están todos los territorios haciendo cola en el Ministerio con el mismo proyecto». Con esta contundencia defendió el consejero de Industria, Mikel Jauregi, el pasado junio en una entrevista EL CORREO, la necesidad de que Euskadi reciba una discriminación positiva en el reparto energético por su capacidad y arraigo manufacturero. Una postura que ya despertó las críticas de los presidentes autonómicos del PP durante la conferencia de Barcelona y que, pese a ello, esta misma mañana puede materializarse en un compromiso concreto si el Gobierno central abre la mano.

