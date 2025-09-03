El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sede de Google en Silicon Valley EFE

Euskadi recauda 50 millones con la tasa Google que molesta a Trump

Las diputaciones ingresan el Impuesto sobre Servicios Digitales desde 2022 mientras Bruselas trata de frenar la multa a la multinacional americana para lograr una rebaja de los aranceles a la automoción

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:06

La legislación digital y los impuestos sobre esta actividad que se han ido creando en la Unión Europea han sido siempre un elemento que el ... presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado hostiles. La semana pasada, sin ir más lejos, el mandatario republicano amenazó con incrementar los aranceles a los países con impuestos digitales o normativas que puedan perjudicar a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

