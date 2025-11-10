El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las trabajadoras domésticas inmigrantes registran el mayor número de solicitudes en Euskadi. E. C.

Euskadi prevé tramitar más de 27.000 permisos de trabajo a inmigrantes en 2026

Desde julio, cuando se transfirieron parte de las competencias, ya se han gestionado más de 6.700 casos

Sergio Llamas

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

Euskadi demanda mano de obra y la población extranjera forma cola para ser parte de la solución. El precio para hacerlo es conseguir el arraigo, ... un arduo trámite burocrático que acaba de vivir dos transformaciones importantes: el nuevo reglamento de extranjería instaurado el 20 de mayo que facilita su obtención –reduce de tres a dos años la exigencia de empadronamiento previo y admite las jornadas parciales que superen las 20 horas, entre otros cambios–, y una transferencia parcial de competencias al País Vasco el pasado 1 de julio, que aspira a agilizar los procesos.

