Euskadi prepara un Presupuesto con gasto récord y mayor capacidad de endeudamiento

El Gobierno vasco tiene ya ultimado el primer borrador del Presupuesto para el año 2026. Unas Cuentas que, según ha podido confirmar ELCORREO, establecerán un ... nuevo techo de gasto enEuskadi por encima de los 16.000 millones de euros. El calendario que maneja el Ejecutivo pasa por la aprobación definitiva del proyecto de Ley en el Consejo de Gobierno del próximo 28 de octubre para su envío esa misma semana a la Cámara vasca.

Antes, es necesario que el Consejo Vasco de Finanzas, que reúne a Ejecutivo, diputaciones y Eudel, fije el objetivo de recaudación para el año próximo. Una cifra determinante para afinar las Cuentas y que marca el montante definitivo de los Presupuestos. Esa reunión está prevista, como es habitual, para la segunda quincena del mes que viene.

Las Cuentas seguirán la evolución ya marcada en las directrices económicas que el Gobierno aprobó en junio y que prevén un crecimiento más moderado en 2026, en el entorno del 1,8%, notablemente inferior al 2,2% previsto para este 2025 y lo que, con toda seguridad, repercurtirá también en la previsión de recaudación.

Pero el lehendakari, Imanol Pradales, recordó la semana pasada en el pleno de política general, que la intención es seguir contando con la capacidad de endeudamiento. El propio Pradales reivindicó la excelente situación financiera que hace que Euskadi sea la comunidad autónoma con menos deuda pública de España, un 12,6% de su PIB con 10.842 millones a cierre del pasado año.

Se trata de una situación desde la que Pradales ha defendido, desde que llegó a la Lehendakaritza, la capacidad de financiarse para reforzar proyectos de inversión como el de laAlianza Financiera Vasca, para la que el Gobierno emitió mil millones de deuda para impulsar la industria. Así como para mantener la apuesta de mejora de Osakidetza, una de las principales metas de la legislatura.

Las Cuentas de este 2025 ya plasmaron un aumento de la capacidad de endeudamiento bruto del 53,5%, hasta 1.285 millones frente a los 837 del ejercicio anterior. La dinámica se mantendrá para 2026, y a ello contribuirá el acuerdo alcanzado entre las administraciones vascas y el Gobierno central sobre el límite de endeudamiento. Euskadi pactó salirse de la normativa general de las autonomías de régimen común y poder endeudarse por encima del 13% del PIB. En la Comisión Mixta delConcierto se acordó el pasado abril llevar ese límite en el País Vasco al 15%. El margen abre una línea de crédito de hasta 4.000 millones.

La principal fuente de recursos, la recaudación de impuestos, mantiene un crecimiento sólido. Hasta agosto, los ingresos de las diputaciones crecieron un 9,7%, lo que extendido hasta final de año haría prever unos ingresos en el entorno de los 20.000 millones, 1.800 millones más que el pasado ejercicio. Si bien hay que tener en cuenta que en 2024 las haciendas vascas devolvieron 800 millones a los mutualistas, lo que mejora el efecto comparativo de este año.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, hasta el mes de agosto, el Ejecutivo ha gastado el 59,4% de las diferentes partidas de las Cuentas de 2025. Asciende a 9.497 millones y dejan pendientes de realizar un total de 6.483 millones. Las partidas de gasto, como las referidas a personal o las de suministros para funcionamiento y subvenciones son las que mejor grado de ejecución presentan, por encima del 65%.

Pero las inversiones, en cambio, son las que me deberes acumulan. Así el capítulo de inversiones reales solo se ha ejecutado en los primeros ocho meses del año en un 19,3%. Es decir, de los 413 millones previstos, solo se han gastado 79,5. Las transferencias de capital –representan buena parte de la inversión– también presentan un bajo cumplimiento del 29% y dejan sin gastar cerca de 900.000 euros.