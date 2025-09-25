El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, saluda al lehendakari en el Parlamento vasco EFE

Euskadi prepara un Presupuesto con gasto récord y mayor capacidad de endeudamiento

El Gobierno vasco puede financiarse hasta con 4.000 millones a costa de la deuda tras el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:44

El Gobierno vasco tiene ya ultimado el primer borrador del Presupuesto para el año 2026. Unas Cuentas que, según ha podido confirmar ELCORREO, establecerán un ... nuevo techo de gasto enEuskadi por encima de los 16.000 millones de euros. El calendario que maneja el Ejecutivo pasa por la aprobación definitiva del proyecto de Ley en el Consejo de Gobierno del próximo 28 de octubre para su envío esa misma semana a la Cámara vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en 7 centros de salud de Bizkaia
  10. 10

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi prepara un Presupuesto con gasto récord y mayor capacidad de endeudamiento

Euskadi prepara un Presupuesto con gasto récord y mayor capacidad de endeudamiento