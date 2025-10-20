El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, recibe este lunes en Bilbao al ministro de Economía y Finanzas polaco, Andrzej Domański, con motivo de su intervención en el Foro Euskadi-Polonia

Euskadi y Polonia estrechan lazos comerciales como antídoto al «autoritarismo y el populismo»

Ambos Ejecutivos firman un memorando de entendimiento en industria avanzada, automoción e inteligencia artificial

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:35

«Garantizar la competitividad industrial del continente solo será posible si aunamos fuerzas y buscamos nuevas sinergias». Con estas palabras, el lehendakari Imanol Pradales ha ... clausurado este lunes el Foro Euskadi-Polonia, un encuentro que ha reunido en el Palacio Euskalduna de Bilbao a representantes de ambos Ejecutivos para abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral en cuestiones económicas. Un objetivo que, según Lakua, actúa como antídoto frente al autoritarismo y el populismo que encarna la Rusia de Putin.

