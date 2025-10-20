Euskadi y Polonia estrechan lazos comerciales como antídoto al «autoritarismo y el populismo»

«Garantizar la competitividad industrial del continente solo será posible si aunamos fuerzas y buscamos nuevas sinergias». Con estas palabras, el lehendakari Imanol Pradales ha ... clausurado este lunes el Foro Euskadi-Polonia, un encuentro que ha reunido en el Palacio Euskalduna de Bilbao a representantes de ambos Ejecutivos para abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral en cuestiones económicas. Un objetivo que, según Lakua, actúa como antídoto frente al autoritarismo y el populismo que encarna la Rusia de Putin.

El encuentro se ha enmarcado en lo que las instituciones comunitarias denominan «autonomía estratégica de la Unión Europea», un concepto que alude a la capacidad del continente para actuar con independencia en sectores clave como la industria, la energía, la tecnología o la defensa, sin depender de terceros países. En la práctica, implica reforzar la competitividad propia frente a vaivenes externos como la imparable emergencia china o la andanada arancelaria estadounidense. Una hoja de ruta que el Ejecutivo autonómico respalda y en la que quiere situar a Euskadi como actor protagonista.

Por ello, esta mañana la Agencia Vasca de Internacionalización ha firmado un acuerdo de cooperación con la Polish Investment and Trade Agency, organismo público vinculado al fondo polaco de desarrollo. El texto establece una hoja de ruta que incluye la colaboración en industria avanzada, automoción y sector aeroespacial, así como proyectos en energía verde –con especial foco en la eólica marina– y computación cuántica. También contempla el impulso de iniciativas en biotecnología y salud, especialmente en envejecimiento activo, además de medidas para favorecer la atracción de talento.

Acuerdo Satlantis-Creotech

Durante la jornada también se ha anunciado que la empresa polaca Creotech Instruments –especializada en tecnologías espaciales y sistemas electrónicos avanzados– y la vasca Satlantis reforzarán su colaboración mediante la construcción de satélites destinados a programas de la Agencia Espacial Europea y de la Unión Europea. Con el objetivo de «subirnos al tren de la reindustrialización», ha subrayado el lehendakari Pradales, el grupo Satlantis estudiará la creación en Polonia de una sociedad propia en la que Creotech participaría como socio estratégico.

El acuerdo firmado este lunes tiene como objetivo desarrollar satélites de observación de la Tierra de nueva generación, equipados con tecnología electroóptica y térmica de muy alta resolución, capaz de captar imágenes detalladas tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. Estas capacidades permitirán, por ejemplo, vigilar el cambio climático, seguir la evolución de cultivos o detectar incendios y vertidos con mucha más precisión. La previsión es que el primer satélite de estas características se lance en 2026.