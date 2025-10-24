El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskadi pierde más de dos autónomos cada día

El PP vasco denuncia una caída de 25.000 trabajadores por cuenta propia desde 2008 que el Ejecutivo autonómico justifica con el combate a los falsos autónomos y la creación de puestos más estables

Sergio Llamas

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:45

Aunque Euskadi bate récords históricos de trabajadores y alcanza cifras nunca vista en número de cotizantes, lo cierto es que el número de autónomos va ... a la baja. Así lo ha denunciado este viernes el portavoz del grupo popular, Álvaro Gotxi, en una pregunta parlamentaria realizada al vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. El representante del PP ha señalado que desde el pico alcanzado en 2008 -antes de la gran crisis financiera-, el número de trabajadores por cuenta propia ha caído en casi 25.000 personas, hasta los 165.000 actuales que marcan su cifra más baja en 20 años, y con una caída entre enero y agosto de este ejercicio que representa una pérdida de 2,2 cada día.

