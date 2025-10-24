Euskadi pierde más de dos autónomos cada día

Aunque Euskadi bate récords históricos de trabajadores y alcanza cifras nunca vista en número de cotizantes, lo cierto es que el número de autónomos va ... a la baja. Así lo ha denunciado este viernes el portavoz del grupo popular, Álvaro Gotxi, en una pregunta parlamentaria realizada al vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. El representante del PP ha señalado que desde el pico alcanzado en 2008 -antes de la gran crisis financiera-, el número de trabajadores por cuenta propia ha caído en casi 25.000 personas, hasta los 165.000 actuales que marcan su cifra más baja en 20 años, y con una caída entre enero y agosto de este ejercicio que representa una pérdida de 2,2 cada día.

Se trata de una realidad que el Gobierno vasco justifica por factores demográficos -con jubilaciones y cierres naturales de negocios-, y un cambio en las preferencias laborales que se inclinan cada vez más hacia puestos asalariados, con mayor estabilidad. Y no son sus únicos argumentos. Torres también ha recordado la lucha contra la figura de los falsos autónomos, a través de inspecciones y medidas como la ley rider, que han forzado la contratación de trabajadores que figuraban como ajenos para proteger sus derechos.

«Los autónomos crean riqueza y empleo. Son los primeros en pagar y los últimos en cobrar. El propio autónomo tiene menos derechos que a la persona que contrata», ha recordado Gotxi en una intervención en la que ha cuestionado la falta de medidas para proteger al sector por parte del Ejecutivo autonómico, al que ha acusado además de implantar medidas como el sistema tributario del 'TicketBAI' -una facturación obligatoria que pretende luchar contra el fraude fiscal, pero que ha venido sumando costes con su implementación y generando problemas técnicos-, «con unos resultados terribles». «Si esa es su idea de defenderles, casi diría que dejaran de hacerlo», ha criticado.

El parlamentario popular también ha recordado la reciente polémica en torno a las subidas de la cotización que el Gobierno central venía planteando para los autónomos, y ha recordado que su presencia en el tejido económico vasco genera una red de actividad a su alrededor por lo que su pérdida «significa un fracaso colectivo» para toda la sociedad. «Están enviando un mensaje demoledor. Con sus actos lo que dicen es que no merece la pena emprender», ha sostenido.

Empresas más grandes

El vicelehendakari Torres ha remarcado que estos datos «no pueden interpretarse de manera aislada ni exclusivamente como un indicador negativo», ya que aunque sectores como la construcción, el comercio o la industria manufacturera han sufrido una caída en el número de autónomos -del 24,8, el 20,9 y el 20,5% respectivamente-, en paralelo ha crecido el número de empresas de mayor tamaño mientras que las microempresas han caído. Además, el porcentaje de autónomos en Euskadi sigue siendo superior al del conjunto del Estado (un 16,9% frente al 16,5% de media), con un peso relativo en el empleo mayor que en el resto de España.

«Quizás el grupo popular todavía no sabe que en Euskadi, y también en España, cada vez hay más personas trabajando y eso es lo que realmente importa», ha manifestado el consejero de Empleo, que ha cifrado en 5,88 millones de euros los programas de apoyo impulsados el año pasado por Lanbide para apoyar a las personas emprendedoras, a través de iniciativas dirigidas a la puesta en marcha de proyectos y consolidaciones de empresas. Aunque Torres ha defendido que sigue habiendo trabajo que hacer para mejorar las condiciones de los propios autónomos y garantizarles pensiones más dignas, ha reiterado que los datos deben interpretarse en contexto. «Cuando en Euskadi hay más empleo que nunca, menos paro y más cotizantes, no se puede hablar de destrucción de empleo, sino de un cambio en su naturaleza: menos autónomos precarizados, más trabajadores con derecho», ha puesto en valor.