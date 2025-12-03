El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Contenedores para la exportación de productos almacenados en el Puerto de Bilbao Manu Cecilio

La economía vasca mantiene un sólido crecimiento del 2,3% apoyado en la demanda interna

El avance del tercer trimestre se produce pese a una industria estancada y un comercio exterior a la baja

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

La economía vasca sigue mostrando una notable capacidad de resiliencia. Euskadi cerró el tercer trimestre del año con un crecimiento interanual del 2,3%, una ... décima superior a primera estimación realizada por Eustat. El avance se apoya en la fortaleza de la demanda interna, mientras la industria muestra signos de debilidad lastrada por la menor actividad en mercados clave como Francia y Alemania.

