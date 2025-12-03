La economía vasca mantiene un sólido crecimiento del 2,3% apoyado en la demanda interna

La economía vasca sigue mostrando una notable capacidad de resiliencia. Euskadi cerró el tercer trimestre del año con un crecimiento interanual del 2,3%, una ... décima superior a primera estimación realizada por Eustat. El avance se apoya en la fortaleza de la demanda interna, mientras la industria muestra signos de debilidad lastrada por la menor actividad en mercados clave como Francia y Alemania.

Euskadi despeja así, al menos de momento, el temor a los «nubarrones negros» de los que advirtió el lehendakari, Imanol Pradales, al inicio del curso político. En un contexto de frágil estabilidad –o de inestabilidad contenida–, el territorio ha logrado consolidar el empleo, con la creación de más de 13.000 puestos de trabajo entre julio y septiembre, y aguantar los vaivenes del exterior, pese al clima de incertidumbre provocado por la Casa Blanca.

Este crecimiento de la economía vasca se sostiene en el aumento de trabajadores –que alcanza un nuevo récord mes tras mes– y en la fortaleza de la demanda interna, apoyada en el gasto de los hogares, que ha crecido un 3,2% en términos interanuales. La moderación de la inflación y la mejora gradual del poder adquisitivo de las familias explican este avance, al favorecer un mayor consumo.

Este cambio de equilibrio sectorial, que compensa la debilidad industrial, se refleja con claridad en la evolución de la actividad ligada al consumo y al turismo, que se consolida como uno de los principales sostenes del crecimiento económico. El avance fue del 2,9%, con un repunte aún más intenso en el comercio, la hostelería y el transporte, donde la subida alcanza el 3,5%. Detrás de este impulso está el tirón del turismo, cuya aportación al PIB podría superar por primera vez el 7% a lo largo de este ejercicio.

El principal riesgo para la economía vasca es que una parálisis industrial prolongada –que ya amenaza con destruir empleos– termine erosionando uno de sus motores estructurales y desplace el crecimiento hacia actividades de menor valor añadido y mayor precariedad laboral. La debilidad del sector exterior ha limitado, de hecho, el avance de la industria manufacturera al 0,3%, alimentando el temor a una desaceleración más intensa en ramas clave como la automoción y la siderurgia, que ya empieza a recurrir a los ERTE.