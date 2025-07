Euskadi se mantiene a la cabeza del absentismo en el primer trimestre con una tasa del 9,1%

El absentismo en Euskadi sigue disparado y en el primer trimestre del año la tasa de trabajadores que faltaron a su puesto de trabajo se ... situó en el 9,1%, lo que se traduce en un incremento de tres décimas respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo constata un estudio de Randstad Research a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que evidencia que los niveles de absentismo de los empleados ha repuntado durante el inicio de este ejercicio.

Asimismo, en el caso concreto del absentismo por incapacidad temporal (IT), el índice se sitúa en el 7,2%, es decir, una subida de dos décimas respecto a los primeros tres meses de 2024. De esta forma, en Euskadi se ha registrado en el primer trimestre una media de 20,6 horas no trabajadas y 10,6 horas no trabajadas por IT. Estos datos suman prácticamente cuatro jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar a lo largo de los tres primeros meses de 2025.

Los datos obtenidos en el País Vasco son más que preocupantes, más teniendo en cuenta que la tasa de absentismo en España es bastante menor, del 7%, aunque también ha repuntado tres décimas respecto al año pasado. En el conjunto del mercado laboral español, cada día son 1,52 millones los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo, de los cuales el 21,4% no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas. En este caso, la industria es el sector que concentra un mayor índice (7,3% de las horas pactadas), seguido de los servicios (7,1%) y la construcción (5,7%).

De esta forma, Euskadi vuelve a encabezar el ranking de las comunidades autónomas con mayores tasas de absentismo. Solo Canarias iguala ese 9,1%. Tras estas dos comunidades, se sitúan Cantabria (8,7%), Galicia (8,3%), Asturias (8,1%) y Murcia (7,6%). Los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,6%), Comunidad de Madrid (6,2%) y Andalucía (6,4%).

El crecimiento del absentismo es un motivo de preocupación en toda España, pero es aún mayor en Euskadi, que sigue sin poder averiguar las causas concretas del fenómeno. De hecho, hace tres años se constituyó un grupo de trabajo en el marco del Diálogo Social (aunque sin la participación de ELA y LAB) para buscar soluciones. Sin embargo, aquel intento cayó en saco roto y no se sacó ninguna conclusión concreta.