El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, este miércoles en la presentación del Plan de Inversiones. Luis Ángel Gómez

Euskadi lanza nuevos instrumentos financieros para atraer inversión extranjera tras décadas de parálisis

El Gobierno vasco activa su plan de inversiones, que pretende traccionar 4.000 millones junto a las entidades bancarias y las EPSV para eludir la incertidumbre económica

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:21

«Los tiempos son muy complicados y nadie nos va a esperar». El Gobierno vasco ha querido escenificar este miércoles por la mañana el viraje ... de su estrategia financiera e industrial. En un contexto global marcado por la volatilidad, con Estados Unidos en una espiral autodestructiva que amenaza con arrastrar a la UE y la emergencia china, Euskadi quiere subirse a la ola europea proclive a impulsar una autonomía estratégica continental. Y para ello, para blindar la economía ante vaivenes externos, el Ejecutivo apuesta por impulsar la colaboración público-privada.

