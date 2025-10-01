Euskadi lanza nuevos instrumentos financieros para atraer inversión extranjera tras décadas de parálisis

«Los tiempos son muy complicados y nadie nos va a esperar». El Gobierno vasco ha querido escenificar este miércoles por la mañana el viraje ... de su estrategia financiera e industrial. En un contexto global marcado por la volatilidad, con Estados Unidos en una espiral autodestructiva que amenaza con arrastrar a la UE y la emergencia china, Euskadi quiere subirse a la ola europea proclive a impulsar una autonomía estratégica continental. Y para ello, para blindar la economía ante vaivenes externos, el Ejecutivo apuesta por impulsar la colaboración público-privada.

Once meses después de que el consejero de Industria, Mikel Jauregi, asegurara en una entrevista en este periódico que el «ahorro vasco debe invertir en la industria y me sorprende que no sea así», el Ejecutivo ha presentado su hoja de ruta en materia de inversiones en la Bolsa de Bilbao. Un plan diseñado para abordar operaciones industriales «de crecimiento y arraigo» en Euskadi junto a las entidades financieras no solo de Euskadi, sino de «Europa y el mundo», tal y como ha asegurado el lehendakari, Imanol Pradales. La intención es inyectar 4.000 millones en el tejido productivo hasta 2028, de los que mil provienen de las arcas públicas y el resto de las privadas.

Las herramientas financieras para acometer esta «transformación estructural del tejido productivo» serán cuatro. Por un lado, está el Instituto Vasco de Finanzas, con 150 millones destinados al apoyo de empresas y proyectos de inversión a través de la concesión de créditos, avales y participaciones de capital.

También Finkatuz, el fondo público destinado a «invertir en grandes empresas vascas para garantizar su arraigo en Euskadi, impulsar sectores estratégicos y evitar su deslocalización». Una herramienta que, en cualquier caso, rebaja los criterios de empresas que pueden acceder a sus líneas de financiación–tanto en tamaño, como en facturación, como en número de empleados– y que, explican sus responsables, ya no tendrá como criterio prioritario que la compañía que quiera desembarcar en Euskadi tenga su sede en la comunidad autónoma.

El Ejecutivo autonómico también tiene preparados otros 400 millones para una nueva herramienta de inversión: Indartuz. Un fondo «de nueva creación para inversiones directas e indirectas en proyectos transformadores». Por último, los fondos de capital riesgo –dotados con 100 millones– tendrán el objetivo de que las empresas, independientemente de tamaño, dispongan de instrumentos para transformación.