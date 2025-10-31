El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acto celebrado en el centro Olatua de Getxo ha estado presidido por el Lehendakari Imanol Pradales y en él han participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou; y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Irekia

Euskadi invertirá 460 millones hasta 2030 en fortalecer su base científica y tecnológica

El Gobierno vasco aumentará un 6% cada año el presupuesto destinado al fondo de innovación

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:50

«Muy rara vez se hacen hallazgos disruptivos sin una ciencia básica excelente». El Gobierno vasco presentó este viernes sus 'Faros de la Innovación', una ... herramienta diseñada para orientar los recursos económicos y el capital humano hacia la creación de conocimiento de vanguardia. Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una autonomía estratégica que, alineada con las directrices europeas, pretende posicionar a Euskadi para afrontar los grandes desafíos tecnológicos y económicos de la próxima década.

