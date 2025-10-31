Euskadi invertirá 460 millones hasta 2030 en fortalecer su base científica y tecnológica

«Muy rara vez se hacen hallazgos disruptivos sin una ciencia básica excelente». El Gobierno vasco presentó este viernes sus 'Faros de la Innovación', una ... herramienta diseñada para orientar los recursos económicos y el capital humano hacia la creación de conocimiento de vanguardia. Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por una autonomía estratégica que, alineada con las directrices europeas, pretende posicionar a Euskadi para afrontar los grandes desafíos tecnológicos y económicos de la próxima década.

La cantidad presupuestada para alcanzar este objetivo asciende a cerca de 460 millones de euros en los próximos cinco años, a través del Fondo de Innovación. En las Cuentas del próximo ejercicio se destinarán 81 millones, una cifra que aumentará un 6% anual hasta alcanzar los 103 millones en 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo «otorgar coherencia» al conjunto de las políticas de innovación, alineando recursos y esfuerzos para maximizar su impacto.

Es por ello que el Gobierno Vasco ha identificado nueve áreas prioritarias a las que dirigir las inversiones, con el foco en promover la colaboración público-privada en tres grandes transiciones. Por un lado, la digital y tecnológica, que incluye la Inteligencia Artificial, las Tecnologías Cuánticas y la Ciberseguridad. Por otro, la Transición Energética y Ambiental, centrada en la descarbonización, un enfoque integral de la salud y la alimentación sostenible. Y, por último, la Transición Sociodemográfica, que aborda la salud los retos derivados del envejecimiento.