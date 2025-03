Euskadi genera menos energía renovable que hace cinco años y sigue a la cola del país

Lucas Irigoyen Lunes, 17 de marzo 2025, 00:43 Comenta Compartir

Euskadi ha sido protagonista en el desarrollo tecnológico para generar electricidad de fuentes renovables. Entre otras cosas porque fue aquí donde nació Gamesa, uno de ... los cuatro principales fabricantes de aerogeneradores mundiales. Pero, a pesar de eso, no germina la instalación de parques. La generación por vía eólica o fotovoltaica no termina de vencer una resistencia social en muchas zonas rurales del País Vasco y se trata de algo que no deja de notarse en los datos. Así, mientras en otras comunidades autónomas se ha dado un salto destacado en los últimos cinco años con las renovables, en Euskadi no es que no se haya avanzado, sino que se produce aún menos energía verde que en 2018.

Según la información que registra Red Eléctrica, el año pasado se obtuvieron de fuentes naturales un total de 939 GWh, el 17,3% de toda la generación eléctrica vasca y por debajo de los 1.175 GWh de 2018, que supusieron el 23%. Son cinco puntos menos y un dato que deja al País Vasco a la cola de las autonomías peninsulares. En todas el peso de la renovable es superior. Castilla y León y Aragón, tras multiplicar por diez sus watios verdes, lideran con un 92% y un 89%, respectivamente. Un guarismo similar al del País Vasco solo aparece en Cataluña con un 19% de energía de origen eólico y fotovoltaico. Y es que en la comunidad presidida por el socialista Salvador Illa se nota el peso determinante de la energía nuclear, que aporta más de un 50% del mix de la generación catalana. Durante el pasado ejercicio, el acumulado en el conjunto de España dejó un 56% de la electricidad en las renovables. Además, hay que tener en cuenta que solo el 10% de la que se consume en Euskadi se genera dentro de su territorio. Las dificultades administrativas y sociales para instalar un parque eólico en el País Vasco, donde no se levanta ninguno desde hace 18 años, pesan en la estadística y hace más que complicado alcanzar el objetivo marcado por la Ley de Cambio Climático autonómica. Se trata de una norma aprobada hace justo un año en el Parlamento vasco, que establece el objetivo de llegar en 2030 al 30% de generación procedente de fuentes renovables. La importancia del gas El mix vasco sigue dando una extraordinaria importancia al gas puesto que es el origen del 74,8% de la energía producida en Euskadi. Y es que los ciclos combinados inyectaron a la red un total de 2.837 GWh, el 52,3%, mientras que la cogeneración ascendió a 1.221 GWh, el 22,5%. La gestión de residuos renovables aportó el 8%, por encima de la hidráulica (6,7%), de la eólica (4,6%) y del 1,2% de la fotovoltaica. El Gobierno vasco lleva varios ejercicios invirtiendo, junto a empresas privadas como Iberdrola o Solaria, para desarrollar parques renovables. El pasado año destinó 60 millones y para antes de verano arrancará las obras, junto a Iberdrola, de un parque eólico en el sur de Álava, en Labraza. Una infraestructura que comenzó a tramitar en 2020. Para esta legislatura, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, anunció 160 millones para instalaciones renovables de autoconsumo para empresas y hogares. Además, gracias a los fondos europeos, se han financiado actuaciones para colocar placas en edificios con una potencia total de 238 MW, sistemas de energía térmica por 68 MW y baterías de almacenamiento con una capacidad de 39 MWh. En cualquier caso, los datos siguen evidenciando el peso determinante del gas en el sistema eléctrico vasco, que cuenta con dos plantas de ciclo combinado y una de las regasificadoras, la del Puerto de Bilbao, con mayor actividad en todo el país. El pasado año atracaron medio centenar de buques para descargar un total de 54.500 GWh de gas natural licuado (GNL). No hay que olvidar que la Ley de Cambio Climático vasca establece que el Ejecutivo abandone todas sus participaciones en empresas dedicadas a este combustible. El Gobierno vasco ya se desprendió de sus participaciones en pozo Viura, en La Rioja, y le queda la de la central de ciclo combinado del Puerto de Bilbao, que tendrá que vender antes de 2030. La legislación le permite mantener el 50% de la regasificadora de Bahía de Bizkaia Gas que comparte con Enagas, dada la importancia estratégica del activo para el desarrollo del hidrógeno verde.

